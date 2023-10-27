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İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

Gazze'yi abluka altına alıp tam 21 gündür aralıksız bir şekilde sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in kanlı planını İsrailli askeri yetkililer anlattı. 21. yüzyılın en kanlı saldırılarını gerçekleştiren İsrail'in odaklandığı bir noktanın olduğuna dikkat çekildi. Hava saldırılarından daha kanlı olacağı belirtilen kara saldırısında İsrail'in izleyeceği taktiği anlatan uzmanlar, İsrail askerinin önlerine çıkan her şeyi yerle bir edeceklerini belirtti.

İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Ekleme: 27.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Gazze'yi abluka altına alıp tam 21 gündür aralıksız bir şekilde sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in kanlı planını İsrailli askeri yetkililer anlattı. 21. yüzyılın en kanlı saldırılarını gerçekleştiren İsrail'in odaklandığı bir noktanın olduğuna dikkat çekildi. Hava saldırılarından daha kanlı olacağı belirtilen kara saldırısında İsrail'in izleyeceği taktiği anlatan uzmanlar, İsrail askerinin önlerine çıkan her şeyi yerle bir edeceklerini belirtti.

İşgalci İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde katliama giriştiği Gazze ile ilgili kanlı planının detayları ortaya çıktı. İsrailli askeri uzmanlar, Gazze işgali için zemin hazırlayan İsrail'in 'Hamas'ı 6 günde yok etmesine gerek kalmadı' ifadelerini kullandı.

The New York Times'da çarpıcı bir makale yer aldı. İsrail'in tam 21 gündür Filistinlilere geniş çaplı saldırılar düzenlediği yazılan haberde, sivil yerleşim yerlerinin yok edildiği yazıldı.

İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

İsrail saldırılarında 6 binin üzerinde sivilin can verdiğini bunun da 1982 Lübnan savaşından bu yana Filistinliler için en ölümcül saldırı olduğu belirtildi.

Gazze'deki katliamın boyutu düşünüldüğünde İsrail'in yalnızca Hamas'ı değil Gazze'deki sivil halkı da hedef aldığı itiraf edildi.

İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

İsrail askeri sözcüsü Binbaşı Nir Dinar'ın açıklamalarına yer verilen haberde, , hava savaşının 'işgal için zemin hazırlama kampanyasının bir parçası' olduğunu belirtildi.

Dinar'ı'Tünelleri yok edin ve mümkün olduğu kadar çok teröristi havadan öldürün.' ifadelerini kullandı.

İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

İsrail askeri istihbaratının eski başkanı ve emekli İsrail Hava Kuvvetleri generali Amos Yadlin ise 'İsrail'in acelesi yok' dedi. 'ABD DEAŞ'ı beş yılda yok etti, böylece İsrail'in Hamas'ı altı günde yok etmesine gerek kalmadı' ifadelerini kullandı.

Emekli İsrail Hava Kuvvetleri Generali Relik Shafir ise, İsrail'in kanlı planını açıkladı. Shafir, İsrail'in Hamas'a ait tünel ağlarını çökertmenin yanı sıra İsrail askerlerini pusuya düşürecek Hamas keskin nişancılarını yer üstünde yok etmeye çalıştığını söyledi.

İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

Shafir, Diyelim ki bir piyadesiniz ve stratejik bir noktaya ulaşmak istiyorsunuz. Yakın mesafeden hafif silahlarla veya kısa menzilli füzelerle size ateş eden birimler tarafından kuşatılmak istemezsiniz.

Ve nereye gittiğinizi görebilmeniz için bir çeşit koridora ihtiyacınız var.' ifadelerini kullandı.

İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

Hava kuvvetlerinin yollarına çıkabilecek her şeyi vurmayı hedeflediğini belirten Shafir, gerilla savaşı için ayakta bina kalmaması gerektiğini iddia etti.



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