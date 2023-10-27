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İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!

İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarında 21. gün yaşanırken, sivil Filistin halkı da katledilmeye devam ediliyor. Gazze'yi ele geçirme planını devreye sokarak Filistin halkına karşı soykırım başlatan İsrail, arkasındaki Batı desteğiyle kirli bir propaganda da yürütüyor. Batı devletlerin yanı sıra büyük sermayeleri de arkasına alan Siyonist lobisi, özellikle sosyal medyada Filistin sansürü yaratırken katliam propagandalarını yaptırmaktan da geri durmuyor. Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürünün ardından bu kez de TikTok'ta yaşananlar gündem oldu. Filistin destekçisi ABD'li bir TikTok kullanıcısı kirli teklifi ifşa etti.

İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Ekleme: 27.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Gazze halkına 21 gündür bomba yağdıran İsrail, işgal planını tamamlamak için kara saldırısına da hazırlanıyor. Gazze topraklarını ele geçirmek için yaptığı planları devreye sokan İsrail, 7 bini aşkın masum canı hayattan vahşice kopardı. Katlettiği sivillerin yarısı çocuk olan İsrail, özellikle sivil yerleşimleri ve hastaneleri hedef alıyor.

SİYONİST LOBİ BATI SERMAYESİYLE KOL KOLA

Açık açık bir soykırım gerçekleştiren İsrail, hem işlediği suçları örtbas etmek hem de kirli propagandasını yapmak için en büyük desteği ise Batı sermayesinden alıyor. Birçok Batılı devletin yanı sıra İsrail katliamlarına en büyük destek, Siyonist lobiyle kol kola yürüyen sosyal medya şirketlerinden geliyor. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana META çatışı altında bulunan Facebook, Instagram gibi sosyla medya platformları Filistin'e destek veren hesapları sansürlüyor. İsrail propagandasının desteklendiği bu sitelerde 'masum Filistinliler katlediliyor' demek terör propagandası olarak kabul ediliyor.

İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!

FİLİSTİNLİLERE 'TERÖRİST' DENİYOR

Instagram, profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça 'elhamdülillah' kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin 'Elhamdülillah, Filistinli TERÖRİSTLER özgürlükleri için savaşıyor' diye İngilizceye çeviyor.

Facebook ve Instagram, İsrail'in terörünü lanetleyen, masum Filistin halkına destek veren mesajları 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kaldırıyor. İsrail'in soykırımına destek veren hiçbir mesajı, videoyu ve gönderiyi kaldırmayan, erişimi kısıtlamayan Instagram ve Facebook, İsrail'e tepki veren gönderilerdeki etkileşimi de düşürüyor.

İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!

İSRAİL PROPAGANDASI YAPANLARA PARA VERİLİYOR

Filistin sansürü bu kez de TikTok'ta kendini gösterdi. Platformda 3 milyon takipçili bir hesabı bulunan YourFavoriteGuy isimli bir kullanıcı, kendisine gelen bir teklifi takipçileriyle paylaştı. Filistin halkına sayfasından destek veren kullanıcıya, Siyonist vakıftan bir 'sponsorluk' desteği geldi. Maili ifşa eden kullanıcıi, teklifin içindeki ifadelere de dikkat çekti.

İĞRENÇ TEKLİFİ İFŞA ETTİ

Buna göre teklif mailinde şu ifadeler yer alıyordu: 'TikTok hesabınızı takip ediyoruz ve Orta Doğu'ya olan ilginizi takdirler karşılıyoruz. Farkındalık yaratma amacı taşıyan organizasyonumuz aracılığıyla size bir sponsorluk fırsatı sunmak istiyoruz. Filistin davasına olan desteğinizi fark ettik ve önemli davalara olan adanmışlığınızı takdir ediyoruz. Buna rağmen İsrail'e yönelik bazı yanlış anlaşılmalar ve yanlış yönlendirmeler dolaşıyor ve sizin de bu kudurmuş köpeklerin yanlış yönlendirmesinin etkisi altında olduğunuzu görüyoruz.

Size canlı yayında İsrail'e olan desteğinizi anlatmanız için 5 bin dolar teklif ediyoruz. Ayrıca gerçeği görmeniz için de size kaynak ve uzmanlar sağlamak istiyoruz.

Sesinizin etki alanı oldukça güçlü, bu nedenle yanlışlıkla teröristlerin yalanlarını yaymamanız oldukça önemli. Sizinle çalışarak ve dünyaya gerçeği yaymayı dört gözle bekliyoruz.

Teşekkürler'

Bu teklifi korkunç ve mide bulandırıcı bulduğunu söyleyen kullanıcı, Filistin halkını hiçbir şekilde satmayacağını söyledi. 'Bir soykırım için benim desteğimiz satın alamazsınız' diye kullanıcı mailde kullanılan ifadelere de dikkat çekti. Filistin halkı için 'kudurmuş köpek' ve 'terörist' ifadelerinin kullanıldığına dikkat çeken kullanıcı bu nefret söylemi için de sert ifadeler kullandı.

TİKTOK GELEN TEPKİ ÜZERİNE SANSÜRÜ KALDIRDI

Bu ifşanın ardından gönderiye yorum yağdı. Paylaşımın altına birçok kullanıcı benzer tekliflerin kendilerine de geldiğini belirtti. Yüzlerce yorumda, 750 dolardan 5 bin dolara kadar giden bir aralıkta İsrail propagandası yapılması için teklif götürüldüğü anlaşıldı. Sözlerini 'Filistin'e Özgürlük' diyerek bitiren kullanıcının bu ifşası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tiktok, kullanıcının kendisine yapılan bu teklifi ifşa etmesinin ardından 'Topluluk Kuralları İhlali' yaptığı gerekçesiyle videoyu platformdan kaldırdı. ' Konuşmamı istemiyorlar' diyen kullanıcıya destek yağdı. TikTok, gelen tepkiler üzerine videoyu yeniden yayına soktu.


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