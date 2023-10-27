Bugün aktarılıyor! 1,1 milyar TL tarımsal destek ödemesi

Bugün 1 milyar 167 milyon 557 bin TL tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.



1 milyar 167 milyon 557 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.