Bölücü terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlıİstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması'na yönelik önemli tespitler yaptı. Bölücü terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport ve sahte evraklar hazırlayan ve yurt dışına kaçmalarına yardım ettikleri belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul ve Bitlis'te 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 17 adet mermi, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi.