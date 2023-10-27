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Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz. Adalete teslim edeceğiz" dedi. Göç sorununa da değinen Yerlikaya, "Gerek sosyal medyadan gerekse başka bir şekilde yabancı düşmanlığı, ırkçılık, nefret dili, bunları takip ediyoruz. Toplumumuzda bu noktalarda nifak sokulmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
Ekleme: 27.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nca (UCLG) düzenlenen UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'na katılmak için bugün memleketi Konya'ya geldi.

Yerlikaya, İlk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş binada 'Türkiye'nin Huzuru Konya' konulu güvenlik toplantısına katıldı.

BİR ÇETENİN BİLE NEFES ALMASINI İSTEMİYORUZ
Toplantı sonrası açıklama yapan Yerlikaya, Konya'da 120 günde polis ve jandarmanın düzenlediği 12 operasyonda 60 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu operasyonlarda 17 kişinin tutuklandığını da belirten Yerlikaya, 'Hem emniyetimi hem jandarmamı bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Baba ocağımın şehrinde ve bütün vilayetlerimizde, bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz. Adalete teslim edeceğiz. Terörist ile arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerine de hayatı zehretmeye devam ediyoruz' dedi.

MERSİN LİMANI'NDA ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON
Mersin Limanı'nda dün gece ele geçirilen 616 kilo kokain operasyonunun zehir tacirlerine yapılan en güçlü operasyon olduğunu ifade eden Yerlikaya, 'Dün gece Mersin Limanı'nda 616 kilo kokain ele geçirildi. Mersin Valiliği, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Mersin istihbaratımızı ve narkotikten tüm arkadaşlarımızı, emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Güzel bir iş yaptılar. Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız sözünün şu ana kadarki en güçlü operasyonu oldu. Hiçbir şekilde Allah'ın izniyle durmayacağız' diye konuştu.

'IRKÇILIK VE NEFRET DİLİNİ TAKİP EDİYORUZ'
Göç sorununa da değinen Yerlikaya, 'Milletimizin temiz siciline leke sürülmesine müsaade etmiyoruz. Gerek sosyal medyadan gerekse başka bir şekilde yabancı düşmanlığı, ırkçılık, nefret dili, bunları takip ediyoruz. Toplumumuzda bu noktalarda nifak sokulmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz' dedi.
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Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
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