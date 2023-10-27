Bakan Uraloğlu, Yeni Foça Yat Limanı'nı hizmete açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filistin'de yaşanan insanlık dramını ve İsrail'in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başka gerçek manada konuşmaya cesaret eden bir lider göremediklerini belirtti. Uraloğlu, İzmir programı kapsamında Yeni Foça Yat Limanı'nın açılış törenine katıldı.Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, 6 yıl İzmir'de görev yaptığını anımsatarak kente yapılan yatırımları ve hizmetleri görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.İsrail'in çoğu bebek, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinliye insanlık dışı saldırılarına devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, 'Haksız bir kuşatmayla adeta bir açık hapishaneye dönüştürülen, dünyadan tecrit edilen ve ölüme terk edilen Gazze'deki mazlum Filistin halkına yapılan zulüm, yürekleri dağlamaktadır. Maalesef Filistin'de yaşanan insanlık dramını ve İsrail'in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanı'mızdan başka gerçek manada konuşmaya cesaret eden bir lider göremiyoruz.' dedi.Uraloğlu, İsrail-Filistin çatışmasında kalıcı barışa giden yolun açılması için Türkiye'nin sorumluluk almaktan kaçınmayacağını aktardı.Konuşmasında Türk deniz ticaret filosuyla ilgili rakamsal değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, 2002'de Türk sahipli deniz ticaret filosunun 8,9 milyon detveyt tonla dünyada 17. sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt tonla 12. sıraya çıktığına işaret etti.Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:'Türk bayrağı artık denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır. Paris MOU'nun limanlarda yapılan denetimlere ilişkin raporlarında Türk bayraklı gemiler, 2008 yılından bu yana Beyaz Liste'de yer almaktadır. Dünyada gemi takip sistemlerini ilk kuran ülkelerden birisi Türkiye'dir. 2003 yılında Türk boğazları gemi trafik hizmetlerini, 2007 yılında tüm kıyılarımızla birlikte kuzeyde Azak Denizi, güneyde ise Süveyş Kanalı'na kadar kapsama sahasına sahip Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi'ni Türkiye kurmuştur.'Uraloğlu, 2002 yılında 149 olan liman tesisi sayısını 217'ye yükselttiklerini ve bu limanlardan 20'sinin Yeşil Liman Sertifikası'na sahip olduğunu aktardı.Limanlarda elleçlenen yük miktarının da 2002 yılında 186 milyon tonken 2022 yılında 543 milyon tona ulaştığını kaydeden Uraloğlu, '2023 yılı ilk 9 ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığımızdaki limanlarda 40 milyon ton yük, 1,2 milyon TEU Konteyner elleçlenmiştir. Bu rakamlarla İzmir'imizin Aliağa ilçesi ülkemizde en çok yük elleçlenen 2. liman bölgemiz olmuştur.' diye konuştu.2002 yılında 37 olan tersane sayısını 85'e yükselttiklerini belirten Uraloğlu, yıllık taşıma kapasitesini de 550 bin detveyt tondan 4,8 milyon detveyt tona çıkardıklarını söyledi.Türkiye'nin süperyat endüstrisinin parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 'Kaliteli üretim ve rekabetçi fiyatlar Türkiye'nin rakiplerini bir bir geride bırakmaktadır. Süperyat üretiminde İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü ülke Türkiye'dir. Bu alanda ÖTV'siz yakıt ile sektöre büyük oranda destek sağladık. 2004 yılından itibaren sicillerimize kayıtlı kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine Özel Tüketim Vergisi tutarını sıfıra indirdik. Bugüne kadar sektöre yaklaşık 11 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteği verdik.' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin kültürel zenginliğinin yanı sıra coğrafi konumu, iklimi ve doğal güzellikleriyle de dünyanın sayılı turizm ülkeleri arasında yer aldığını ve bu alanda markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini bildiren Uraloğlu, Türkiye'nin hem yat hem de kruvaziyer turizmi açısından çok büyük fırsatlara sahip olduğunu kaydetti.Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Son 21 yılda inşa ettiğimiz yeni yat limanlarıyla ve sürekli artan bağlama kapasitesiyle ülkemiz yat turizmi açısından yeni cazibe merkezi olmuştur. 2002 yılında 41 olan yat limanı sayımızı 62'ye çıkardık. 10 bin 45 ilave yat bağlama kapasitesi sağladık. 2002 yılında 8 bin 500 olan yat limanı kapasitemizi yatırımlarımız ile 18 bin 545'e çıkardık. Özel sektör eliyle yapılan yatırımlarla da toplam kapasitemizi 25 binin üstüne yükselttik. Bu yatırımlarla 40 bin kişiyi istihdam ettik. Yat limanı yatırımlarımız ile 200 milyon lira bağlama geliri elde ediyoruz. Şu anda Aydıncık, Demre ve Gazipaşa Yat Limanı inşaatlarımız da devam ediyor. Samsun Kurupelit ile İzmir kıyılarındaki Özdere, Dikili, Çeşme Şifne, Çeşmealtı, Şakran yat limanları için de etüt proje çalışmalarımız sürüyor.'Uraloğlu, İzmir'i 5 yeni yat limanı ile Türkiye yat turizminin başkentine dönüştüreceklerini, yüzen oteller olarak gördükleri kruvaziyer turizminin gelişmesi için de önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.2022 yılında limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı 993'e, yolcu sayısının 1 milyonun üstüne çıktığını anlatan Uraloğlu, bu yıl kruvaziyer yolcu sayısının 1,5 milyonu aşmasını öngördüklerini, halen hizmet veren 17 kruvaziyer limanına ilave olarak Demre, Yenikapı ve Fethiye'de de kruvaziyer limanları için etüt proje çalışmalarının devam ettiğini aktardı.Uraloğlu, kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirdikleri İzmir Yeni Foça Yat Limanı'nın 230'u denizde ve 100'ü karada olmak üzere 330 yat bağlama kapasitesi sahip olduğunu belirtti.Ayvalık ile Çeşme arasında yat limanı olmadığını ancak eşsiz koylara ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Kuzey Ege'ye yeni bir destinasyon eklediklerini vurgulayan Uraloğlu, 'Yeni Foça'nın tarihi dokusuna uygun inşa edilen doğa dostu liman projemizle halkımıza açık restoran, kafe, mağaza, konferans salonu, yüzme havuzu, tenis kortu ve yürüyüş alanları ile eksiksiz bir yaşam merkezi de kazandırmış olduk. 200'ün üzerinde istihdam da sağlayacak olan yat limanımız ilçeye çok büyük katma değer de kazandıracaktır.' dedi.Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesip yat limanını gezdi.Açılış törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve davetliler katıldı.