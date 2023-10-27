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Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstererek "İsrail barış çağrımıza yanıt vermelidir. Çözümün tek yolu bağımsız Filistin" dedi.

Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Ekleme: 27.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Lars Lökke Rasmussen ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de günlerdir katliam gerçekleştiren İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu zulüm karşısında sessiz duramayız. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için çaba sarf edilmelidir. Biz hiçbir zaman zulme ortak olmadık, olmayacağız. Sessiz kalanlar zulmün ortağıdır. İsrail'den beklentimiz, barış çağrımıza yanıt vermesidir" dedi.

"İSRAİL SEÇİM YAPMAK ZORUNDA"
Filistinlilere zulmetmenin İsrail'e barış getirmediğini kaydeden Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail seçim yapmak zorundadır. Filistinlilere baskı ve zulüm uygulamak İsrail'e barış getirmedi. İsrail, huzur içinde yaşamak istiyorsa Filistinlilerin kendi devletinde yaşamasına uymak zorundadır.

İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışın tesisi küresel düzeyde başka bazı sorunların da çözümü için umut tesis edecektir."

RASMUSSEN: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR AKTÖR
Danimarkalı Bakan Rasmussen ise, "Türkiye, bölge politikasında son derece önemli rol oynayan, dünya politikasında ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynayan bir aktör" dedi.
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
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