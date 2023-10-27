Bakan Ersoy: Terör gruplarının medyamızı yönlendirmesini istemiyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen RTÜK 3. Medya Buluşması'na katıldı. Toplantıya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve medya sektöründen birçok yönetici ve temsilci katıldı. Bakan Ersoy, programda konuşma gerçekleştirdi.Bakan Ersoy, 'Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru ilerlerken ülkemizin bölgede ve dünyada etkisini artıran bir ülke olmasını hedeflerken bu süreçte medyamızın kültür ve sanat dünyamızın da kapasitesini arttırarak küresel bir güce kavuşmasından bahsediyoruz. Bir yandan uluslararası medya yönlendirmelerine karşı farkındalık oluşturup diğer yandan da Türk medyasının küresel bir aktöre dönüşmesi yönünde adımları hep beraber atmalıyız.Öncelikli olarak her türlü uluslararası manipülasyonlara karşı ülkemizi ve medyamızı korumalıyız. Toplumsal yapımıza zarar verecek etkilere karşı dikkatli olmak zorundayız. Biz Türk medyasının dünyanın en güvenilir medyalarından biri olmasını istiyoruz. Etkin, güçlü, objektif Türk medyasının kendi çocuklarımızın; aile yapımızı, toplumsal değerlerimizi koruması gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası güçlerin oyuncağı haline gelen terör gruplarının medyamızı yönlendirmesini istemiyoruz' dedi.