Bakan Bolat, Mısırlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Bakan Bolat görüşmeye dair “Kahire ziyaretimizde, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı kardeşim Ahmet Samir Saleh ile biraraya gelerek, ülkelerimiz arasındaki ekonomik gelişmeleri, ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik alanında ortak çalışabileceğimiz projeleri ele aldığımız çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.Türkiye ve Mısır, 200 milyona yaklaşan toplam nüfusları, 1,5 trilyon dolara yaklaşan toplam Gayri Safi Milli Hasılaları ve 800 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleri ile önemli güç merkezleridir ve işbirliğimiz çok daha büyük bir potansiyeli barındırmaktadır.Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ve her alanda güçlenen ilişkilerimizin bölgemiz için son derece önemli olduğu inancındayız” açıklamasını yaptı.