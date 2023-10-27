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Bahçeli'den Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için kutlama mesajı içeren bir video paylaştı.

Ekleme: 27.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tatyyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı' adı altında, Cumhuriyet'imizin 100. yüzyılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Siyasi parti liderleri de bu kutlamalara kendi mesajlarıyla katkıda bulunuyor.

Bahçeli'den 100. yüzyıl mesajı: 'İstiklale tutkun, istikbale hazır, daha nice yüzyıllara'

Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya hesaplarından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yıl mesajını paylaştı.

Paylaşımda, 'Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun.' ifadeleri yer aldı.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

Biz bu Cumhuriyet'i göze göz dişe diş kurduk. Hıyanetin, melanetin önünde sırt sırta durduk. Omuz omuza verdik, birliğimizi bozmadık. İmanımızı çoğalttık, azmimizi artırdık. Engelleri aştık, zorlukları yendik. Çalıştık, ürettik, yılmadık, yorulmadık. Her şeyden önce Türkiye dedik. Hamdolsun vazgeçilmez yeminle yüzlere vardık. İstiklale tutkun, istikbale hazır, daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun.


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