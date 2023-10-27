Atatürk posterli 'Türk Bayraklarına' zarar verdi… O hain tutuklandı

İstanbul’da Atatürk posterli Türk Bayrakları’na saldıran, kendisini ikaz eden Polis Memuru ile Özel Güvenlik Görevlisi’ni yaralayan bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Karadeniz Mahallesi'nde E.T. (38) adlı bir kişi; metro durağında Atatürk posterli Türk Bayrakları'na zarar verdi. Olay yerinde bulunan polis memuru E.G.'nin (24) ikazda bulunmasına rağmen saldırıya devam eden E.T., Polis Memuru E.G. ve Özel Güvenlik Görevlisi Ü.B.'yi (36) yaraladı.Yaralama, yağma ve uyuşturucu başta olmak üzere farklı suçlardan 14 kaydı olan ve gözaltına alınan saldırgan 'Atatürk'ün Manevi Hatırasına Hakaret, Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama ve Görevi Yaptırmamak İçn Direnme' suçlarından tutuklandı.