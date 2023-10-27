Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uçuşlarıyla ilgili vatandaşlara 'yüksek ses' uyarısı
Ankara Valiliği, Cumhuriyetin 100. yılı Kutlamaları Ankara Etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK prova ve gösteri uçuşlarının düzenleneceğini duyurdu. Uçuşlar nedeniyle meydana gelecek yüksek ses düzeyinden dolayısı vatandaşlar uyarıldı.
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılı Kutlamaları Ankara Etkinlikleri çerçevesinde aşağıdaki programa göre SOLOTÜRK Prova ve Gösteri Uçuşları düzenlenecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için ‘SOLOTÜRK Prova Gösteri Uçuşları’ Programı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
Program ise şöyle:
Çevre tanıma uçuşu. 27 Ekim Cuma Saat: 13.40 Yer: Anıtkabir
Prova uçuşu 28 Ekim Cumartesi Saat: 17.00 Yer: Anıtkabir
Gösteri Uçuşu 29 Ekim Pazar Saat: 13.00 Yer: Anıtkabir
Program ise şöyle:
Çevre tanıma uçuşu. 27 Ekim Cuma Saat: 13.40 Yer: Anıtkabir
Prova uçuşu 28 Ekim Cumartesi Saat: 17.00 Yer: Anıtkabir
Gösteri Uçuşu 29 Ekim Pazar Saat: 13.00 Yer: Anıtkabir