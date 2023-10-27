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Adnan Oktar'ın Aleyna Tilki'yi de tuzağına düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı

Genç popçu Aleyna Tilki, Adnan Oktar çetesinde 'kedicik' olmaktan son anda kurtuldu.

Ekleme: 27.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Adnan Oktar'ın Aleyna Tilki'yi de tuzağına düşürmeye çalıştığı ortaya çıktıSuç örgütü lideri Adnan Oktar ve beraberindeki 176 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'çocukların cinsel istismarı' gibi birçok suç iddiasıyla 2018'de tutuklandı. Oktar 8 bin 658 yıl hapis cezası aldı. Bu tutuklanmanın ardından söz konusu örgütün içerisinde bulunan ve Kedicik adı verilen kadınlara uygulanan şiddet ve istismar da tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Örgüt üyelerinin AVM'lerde genç kızları ağlarına düşürmek için neler yaptığının ortaya çıkmasının ardından Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de Adnan Oktar'ın ağına düşmekten son anda kurtulduğunu anlatmıştı.

13 yaşındaydı

Şimdi de Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 13 yaşındayken Aleyna Tilki'yi de ağına düşürmeye çalıştığını iddia etti.

Oktar, henüz Aleyna Tilki 13 yaşındayken ve meşhur değilken Aleyna'nın peşine düştü.

Havva Öztel'in sahibi olduğu öğrenci yurdunun tanıtımı için annesine destek olan Tilki, Marmara Üniversitesi'nin önünde reklam broşürü dağıtırken “Kedicik” lakaplı kadınlardan biri yanına yaklaşarak Tilki'ye bir teklifte bulundu.

Adnan Oktar'ın Aleyna Tilki'yi de tuzağına düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı

'Çok yeteneklisin, albüm yapmalısın'

Tilki ile irtibat kuran kişi 'Çok yeteneklisin, albüm yapmalısın' dedi ve ona bir e-mail adresi verdi.


Annesinin dikkatli davranmasının ardından Aleyna Tilki Adnan Oktar suç örgütü ile irtibat kurmaktan son anda kurtuldu.
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