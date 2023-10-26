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Sahte ve kaçak ilaçlarla yakalandı! Piyasa değeri 20 milyon lira…

İstanbul’da piyasa değeri 20 milyon lira olan binlerce sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi. Bir kişi yakalandı ve tutuklandı.

Ekleme: 26.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Sahte ve kaçak ilaçlarla yakalandı! Piyasa değeri 20 milyon lira…
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu ve Ümraniye İlçeleri'nde operasyon düzenledi.

Piyasa değeri 20 milyon lira olan 113 bin 188 adet tablet, ampul, flakon içerisinde bulunan lösemi, ilik kanseri, akciğer kanseri, üst solunum yolu hastalıkları, kan naklinin sebep olduğu aşırı demir yüklemesinin tedavisinde kullanılan ilaçlar, doğuştan antikor üretiminin bozulduğu bağışıklık yetersizliğinde kullanılan ilaçlar, doğuştan AIDS ve tekrarlayan enfeksiyonların görüldüğü hastalıklarda kullanılan kaçak ve sahte ilaç ele geçirildi. Bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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