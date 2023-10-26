Osmaniye'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ'a üye oldukları ve Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen 3 kişinin kentte bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu M.M, Y.M. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu M.M, Y.M. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.