Osmaniye'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ'a üye oldukları ve Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen 3 kişinin kentte bulunduğunu tespit etti.Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu M.M, Y.M. ve M.K'yi gözaltına aldı.Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.