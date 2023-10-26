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Öğrenci yurdunda feci ölüm: Duvarla asansör arasında sıkıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda fazla yükü taşıyamayan asansörün hareket etmesi sonucu duvarla asansör arasında sıkışan kız öğrenci hayatını kaybetti.

Ekleme: 26.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Öğrenci yurdunda feci ölüm: Duvarla asansör arasında sıkıştı
Olay KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci yurdu binasında bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü.

Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan ve ismi öğrenilemeyen kız öğrenci hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Öğrenci yurdunda feci ölüm: Duvarla asansör arasında sıkıştı

Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayın duyulmasının ardından kız ve erkek öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yurt önünde toplanan öğrencileri bölgeye gelen görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası çok sayıda güvenlik gücünün de önlem aldığı görüldü.
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