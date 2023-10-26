Murat Kurum'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret eden Murat Kurum Türkiye Yüzyılı için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir araya geldi.Ziyarette çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, Türkiye Yüzyılı hedefleri için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi.Murat Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret ettik.İstanbul’umuzu konuştuk.Türkiye Yüzyılı hedefleri için omuz omuza çalışmaya devam.