MSB duyurdu: “100 savaş gemisi Boğaz’da geçit töreni yapacak”

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılına özel TCG Anadolu’nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı’nda bir geçit töreni yapacağını ve tüm halkın davetli olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız” dedi.

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını bu yıl kutluyor. Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda bir geçit töreni düzenleyeceklerini sosyal medyadan duyurdu. 29 Ekim Pazar günü 100 savaş gemisiyle yapılacak geçit töreni etkinliğinde 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.MSB sosyal medyadan yaptığı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçit törenine tüm halkı şöyle davet etti: 'Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz.'Geçit töreninin saat 17.00'de başlayacağı ve Türk Yıldızları'nın saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacağı bilgisi de aktarıldı. SOLOTÜRK'ün ise Ankara'da 13.00'te uçacağı sonra ise İstanbul Boğazı'nda 16.40'ta uçacağı kaydedildi.