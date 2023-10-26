MSB açıkladı! Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre geçit yok...Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.Bu kapsamda başlatılan operasyonlarla terörist sayısı azalmaya devam ediyor.Sözde üst yöneticilerden örgüt mensuplarına kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getiriliyor.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirmesinde terörle mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu.Öte yandan açıklamada, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili yapılan yardımlar, yasa dışı geçişlere de yer verildi.1 haftada 33 terörist etkisiz hale getirildiPKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlar ayrıntılarıyla paylaşıldı.Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısının bu yıl içinde 1715'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 58'e ulaştığı bilgisine yer verildi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflere dün akşam hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.Aktürk, teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedefin başarıyla imha edildiğini, çok sayıda terörist etkisizin hale getirildiğini ve hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini söyledi.Sözlerine devam eden Aktürk, 'Diğer taraftan Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 417 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 26'sı son bir haftada olmak üzere bin 298 terörist etkisiz hale getirilmiştir.' dedi.Baskıyla süreceğini, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Aktürk, şöyle devam etti:Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 7'si FETÖ terör örgütü mensubudur. 3 bin 339 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 413'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 389'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 555 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 179 bin 677 olmuştur.Ayrıca geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 193 bin adet uyuşturucu hap, 9 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 4 bin 900 kilogram uyuşturucu, 194 bin 550 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 34 adet silah ele geçirilmiştir.TSK'nin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, bu kapsamda yapılan ve yapılması planlanan tatbikatlara ilişkin bilgi verdi.Aktürk, şöyle konuştu:Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin sevkine devam ediyoruz. Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim'de 5 adet A400M ve bir adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır'a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Bu vesileyle İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların ve Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmektedir.MSB kaynakları, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine dair soru üzerine, 'Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerimiz ve uçuşlarımız devam edecek. Orada önemli olan husus, yardımların Gazze'ye ulaşması ve oradaki ortamın hazırlanması. Şu anda malumunuz yardımların Gazze'ye sokulmasında bir sıkıntı var. Ama planlamalar dahilinde Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ile koordineli olarak önümüzdeki dönemde de yardım faaliyetleri devam edecek.' yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için söylediği 'Diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz.' sözleri hatırlatılarak bu yönde bir planlama olup olmadığının sorulması üzerine bakanlık kaynakları, şu ifadeleri kullandı:'Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapmış ve Türkiye'nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını vurgulamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye olarak ateşkes ve barışa giden, akan kanan durması için çabalarımız devam etmektedir. Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda da askeri imkan ve kabiliyetlerimiz devrededir. Türkiye olarak bizim çağrımız, İsrail sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için hemen bir insani koridor oluşturulmalıdır. İhtiyaç maddelerinin girişine, yaralıların çıkışına, tahditsiz izin verilmelidir.'