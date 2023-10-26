MHP'den bütün teşkilatlara 'Filistin' genelgesi: Bahçeli talimatı verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından gönderilen genelgede, İsrail'in Gazze'ye, daha geniş manada da Filistinli Müslümanlara yönelik zulmünün ve soykırıma varan pervasız saldırılarının bütün dünyanın gözleri önünde sürdüğü belirtildi.ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail terörünün fütursuzluğu karşısında, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere hiçbir uluslararası gücün yaptırım ve caydırma imkanı kalmadığı ifade edilen genelgede, sözde insan hakları ve demokrasi şampiyonu Avrupa ülkelerinin de ABD ile İsrail'in safında dizilerek zulüm, vahşet ve soykırım operasyonlarının yanında yer aldığı vurgulandı.Genelgede, temel insan hak ve hürriyetleri denince mangalda kül bırakmayan Batılı ülkelerin, çocukların, kadınların, hasta ve yaşlıların acımasızca katledildiği Müslüman kıyımı karşısındaki duyarsızlığının insanlığın geleceği açısından vahim bir tablo ortaya çıkardığı ifade edildi.'Dünyanın değiştiğini ve 21. yüzyılda yeni küresel aktörlerin sahneye çıktığını gören köhne Batı dünyasının, yaşadığı belirgin gerileme ile inisiyatif ve güç kaybı karşısında gözü dönmüş, çıldırmış gibi hareket ettiği' kaydedilen genelgede, dünyanın öteki ülkelerinden, diğer uluslararası aktör ve kuruluşlardan gelen tepkilerin ise yetersiz, cılız ve etkisiz olduğuna dikkat çekildi.Kuruluşundan beri dünyada ezilen milletlerin sesi olan Türkiye'nin bugün de gerek bölgede gerekse dünyada mezalime uğrayan toplumların, hor görülen ve hakları çiğnenen insanların umudu olduğu vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:'Türkiye, haksızlıklar karşısında adaletin, insan haklarının, Hakk'ın ve hakikatin sesidir. Türkiye, yeni dünya düzeninin ve 21. yüzyılın genç küresel aktörü olmaya adaydır. Türkiye, Filistin sorunu ve İsrail saldırıları karşısında takip ettiği barışçı ve yapıcı politikalarını da büyük bir gayretle sürdürmektedir.'Ümit en sonra terk olunan şeydir.' düsturundan hareketle Türkiye, Filistin Müslümanlarının uğradığı büyük zulmün son bulması ve bölgede barışın tekrar tesisi için küresel ve bölgesel ölçekte çabalarına hız vermiştir. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hariciyemizin olağanüstü mekik diplomasisine, çoklu girişimlerine rağmen Türkiye henüz yalnızdır.'Batılı zalimler koalisyonunun kumandasında İsrail marifetiyle bölgeye salınan ateşin bütün dünyayı sarması ve Filistin meselesinin yıkıcı bir dünya savaşına evrilmesi tehlikesi bulunduğuna dikkat çekilen genelgede, insanlığın, bir avuç maceraperest İsrailli yöneticinin çılgın emelleri yüzünden topyekun tehdit altında olduğu vurgulandı.Türkiye'nin haklı tepkilerini dünya kamuoyuna güçlü ve tok bir silkinişle duyurmak, milli bilinci diri tutmak, Filistin Müslümanlarının sedası olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, İstanbul'da 'Büyük Filistin Mitingi' düzenleneceği anımsatılan genelgede, mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı bildirildi.'Bu vesileyle bütün Türkiye'nin ve büyük Türk milletinin Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın arkasında olduğu, enzar-ı aleme ilan edilmiş olacaktır. Filistin, Türkiye için asla ihmal edilemeyecek önemli bir davadır. Filistinli Müslümanların mukadderatı, Türkiye Türklüğünün yazgısıyla, bekasıyla iç içedir. Filistinli Müslümanların imdadına koşmak, Türk milleti için hem dini hem insani hem de siyasi ve kültürel bir vecibedir.En geniş katılımın sağlanması ve vatandaşlarımızın teveccüh göstermesi beklenen miting sırasında, siyasi parti bayrağı kullanılmayacak, alanda sadece Türk bayrağı dalgalanacaktır. Bununla beraber MHP teşkilatları, mitinge bütün yürekleri ve olanca varlıklarıyla katılacaklardır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bu husustaki talimatları, Genel Merkezimizce teşkilatlarımıza iletilmiştir.'