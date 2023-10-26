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Mersin'deki FETÖ operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ekleme: 26.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Mersin'deki FETÖ operasyonda 7 şüpheli yakalandıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 7 şüpheliyi tespit etti.

İncelemede; şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında sorumlu düzeyde bulundukları, yurt dışından temin edilen paraları yurt içinde örgüt mensuplarına aktardıkları, örgüt üyeliğinden kaydı bulunan esnaftan 'deprem yardımı' adı altında para topladıkları, cezaevinden çıkan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları, eski öğretmenlerin de yurt dışına çıkmaları için referans oldukları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca terör örgütü üyeliğinden aranan kişileri 'gaybubet evleri'nde sakladıkları ve yine bu kişileri yurt dışına kaçırdıkları tespit edildi.

150 POLİSİN KATILIMI İLE OPERASYON

​Bu bilgiler ışığında şüphelilerin yakalanması için 150 polisin katıldığı, dron destekli operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda A.U., F.Ş., H.Y., S.B., S.A., M.F.H., M.Y. yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece salıverildi.


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