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Merkez Bankası, Ekim 2023 faiz kararını açıkladı! Yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseldi

TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayı toplantısının ardından piyasaların odaklandığı faiz oranı kararını açıkladı.

Merkez Bankası, Ekim 2023 faiz kararını açıkladı! Yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseldi
Ekleme: 26.10.2023 - 09:22 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası, Ekim 2023 faiz kararını açıkladı! Yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseldi
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen yeni ekonomi yönetimi, enflasyon oranını düşürme hedefi ile uyumlu hareket ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısını gerçekleştirerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verdi.

Merkez Bankası, yüzde 30 olan politika faizini ekimde 500 baz puan artırarak yüzde 35’e çıkardı.

Merkez Bankası, faiz oranını beşinci kez artırarak yüksek enflasyona karşı para politikasında sıkılaştırma adımlarına devam etti.

Parasal sıkılaştırma süreci devam etti

TCMB, dezenflasyonu yani fiyat artış hızının zaman içinde azalması amacıyla parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdi.

Böylece son 5 aydaki toplam faiz artışı 2650 baz puanı buldu.

Faiz kararı beklentiler oranında gerçekleşti

Yapılan anketlere göre ise ekonomistler, TCMB'nin kademeli faiz artışlarına bu kez de devam ederek ekim ayında politika faizinin yüzde 30’dan yüzde 35’e yükselmesini bekliyordu.

Karar metninde öne çıkan konular

Faiz kararı kadar, karar metnindeki mesajlar da merak ediliyordu. Karar metninde de jeopolitik gelişmelerin, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturduğu mesajı dikkat çekti.

Ayrıca metinde yer alan son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlandığı bilgisi de yer aldı.

Merkez Bankası’nın faiz adımları

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen Erkan’ın yönetimdeki ilk toplantıda (23 Haziran 2023) politika faiz oranı yüzde 8,5’ten 27 ay sonra ilk kez 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltildi. İkinci Kurul toplantısında (21 Temmuz 2023) faiz, yüzde 15’ten 250 baz puan artışla yüzde 17,5’e çıkartıldı. Üçüncü toplantıda (25 Ağustos 2023) faiz oranı yüzde 17,5’ten 750 baz puan artışla yüzde 25 düzeyine yükseltildi. Dördüncü toplantıda (22 Eylül 2023) ise 500 baz puan artışla yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkartıldı. Beyinci toplantıda ise faiz yüzde 30’dan 500 baz puan artırarak yüzde 35’e yükseltildi.
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