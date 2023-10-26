Marmara 'ya sağanak yağış geliyor! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde güney kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı bulutluİZMİR °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 24°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 26°CParçalı bulutluHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 24°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı bulutluKONYA °C, 25°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 24°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 27°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 18°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 19°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 24°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu