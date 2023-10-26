Kontrolden çıkan TIR tarlaya uçtu

Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi.Kayapa Mahallesi istikametinden Merkez istikametine ilerleyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 BDR 644 plakalı kereste yüklü TIR, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton kanalizasyon borularına çarpıp, tarlaya devrildi.Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, bu sırada TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise aracını terk edip koşarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından TIR, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis, kaza yerinden kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.