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Komanda dede karısını baltayla öldürdü! Bir dönem Türkiye onu konuşmuştu!

Adana'da emekli edebiyat öğretmeni İbrahim Cebeci, eşi Ayşe Cebeci'yi baltayla öldürdü. Katil zanlısı Cebeci, daha sonra mahalle muhtarının yanına giderek cinayeti işlediğini söyledi…

Ekleme: 26.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Komanda dede karısını baltayla öldürdü! Bir dönem Türkiye onu konuşmuştu!
Kan donduran olay Yüreğir İlçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar üzerindekindeki iki katlı müstakil evin 2'inci katında meydana geldi. Akıl sağlığından dolayı sorun yaşayan İbrahim Cebeci, sabah saatlerinde tartıştığı eşi Ayşe Cebeci'nin başına baltayla defalarca vurdu.

Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı daha sonra PTT Evleri Mahallesi muhtarına giderek eşini öldürdüğünü söyledi.

Komanda dede karısını baltayla öldürdü! Bir dönem Türkiye onu konuşmuştu!

Bunun üzerine muhtar polisi arayarak 3544 sokak üzerindeki 183 numaralı evde cinayet işlendiğini ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis katil zanlısı eşi gözaltına aldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU
Tahlisiz kadının komşuları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğulurken Ayşe Cebeci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Komanda dede karısını baltayla öldürdü! Bir dönem Türkiye onu konuşmuştu!

Öte yandan İbrahim Cebeci'nin 3,5 yıl önce 7 Mayıs 2020 tarihinde bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Komanda dede karısını baltayla öldürdü! Bir dönem Türkiye onu konuşmuştu!

İbrahim Cebeci, o tarihte evinin penceresinden havaya ateş açmış, uzun uğraşlar sonucu özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek, hastaneye götürülmüştü.

Komanda dede karısını baltayla öldürdü! Bir dönem Türkiye onu konuşmuştu!

LAKABI 'KOMANDO DEDE'
Tedavi için hastaneye götürülen Cebeci, daha önce kamuflaj kıyafetler giyip, evinin karşısında bulunan ağaca çıkmış, dallardan baş aşağı sarkarak komando marşı söylemişti.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve 'komando dede' olarak ünlenen Cebeci, 'Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim.

Komanda dede karısını baltayla öldürdü! Bir dönem Türkiye onu konuşmuştu!

İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum' demişti. Katil zanlısı İbrahim Cebeci'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.


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