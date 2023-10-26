Komanda dede karısını baltayla öldürdü! Bir dönem Türkiye onu konuşmuştu!

Kan donduran olay Yüreğir İlçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar üzerindekindeki iki katlı müstakil evin 2'inci katında meydana geldi. Akıl sağlığından dolayı sorun yaşayan İbrahim Cebeci, sabah saatlerinde tartıştığı eşi Ayşe Cebeci'nin başına baltayla defalarca vurdu.Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı daha sonra PTT Evleri Mahallesi muhtarına giderek eşini öldürdüğünü söyledi.Bunun üzerine muhtar polisi arayarak 3544 sokak üzerindeki 183 numaralı evde cinayet işlendiğini ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis katil zanlısı eşi gözaltına aldı.Tahlisiz kadının komşuları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğulurken Ayşe Cebeci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.Öte yandan İbrahim Cebeci'nin 3,5 yıl önce 7 Mayıs 2020 tarihinde bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.İbrahim Cebeci, o tarihte evinin penceresinden havaya ateş açmış, uzun uğraşlar sonucu özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek, hastaneye götürülmüştü.Tedavi için hastaneye götürülen Cebeci, daha önce kamuflaj kıyafetler giyip, evinin karşısında bulunan ağaca çıkmış, dallardan baş aşağı sarkarak komando marşı söylemişti.Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve 'komando dede' olarak ünlenen Cebeci, 'Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim.İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum' demişti. Katil zanlısı İbrahim Cebeci'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.