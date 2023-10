Kıbrıs'tan dünyaya mesaj: Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat!

Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) askeri ve sivil unsurları koordinasyon, planlama yetenekleri ve kısa sürede reaksiyon gösterebilmesi sayesinde her duruma hazırlıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2023 Arama-Kurtarma Davet Tatbikatı'nda yerli ürünler şov yaptı.Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla TCGS Yaşam'a 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı' logosu takıldı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı tüm gemilere söz konusu logolar takılacak.KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında, 'KKTC, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurlarıyla gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda gece ve gündüz kara sularında veya uluslararası sularda her yerde, her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır' dedi.Tatbikatın kara ve deniz safhasında senaryo gereği arama kurtarma faaliyetine katılan TB 2 İHA şov yaptı. Tatbikatın deniz safhasında ayrıca TCG Giresun Fırkateyni, sahil güvenlik botları, arama kurtarma helikopterleri de görev aldı.Tatbikatın deniz safhası bugün Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kara sularında gerçekleştirilecek. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC unsurları katıldı.TCSG Yaşam'a gelişinde denizcilik usullerine uygun olarak 'silistire' adı verilen denizci düdüğü çalındı. Daha sonra verilen güvenlik brifingi sonrası yapılan son hazırlıkların ardından verilen 'avara' komutu sonrası TCSG Yaşam Gazimağusa Limanı'ndan ayrıldı. Tatbikatın deniz safhası Gazimağusa açıklarında KKTC karasuları dışında ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde jenerik senaryo kapsamında yapılacak arama kurtarma faaliyetinin icrasının ardından sona erdi. Tatbikatın deniz safhasını KKTC Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu takip etti.Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2023'ün deniz safhasının gerçekleştirilmesiyle tatbikat başarıyla tamamlandı.Tatbikatın bitiminin ardından sancak gemisi TCSG Yaşam arama kurtarma gemisinde katılımcılara seslenen KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Töre, bu sene 19'uncusu düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. KKTC'nin hem denizlerinin hem de kara sahasının 'büyük güvenlik altında' olduğunu vurgulayan Töre, 'Elbette bunu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımıza borçluyuz. Ama gerektiği zaman da anavatan Türkiye'den birliklerimiz gelip, bu tatbikatlarda da gördüğünüz takviyeleri yapmaktadır. Bu bir arama kurtarma tatbikatı. Ama savaşta da barışta da güvenlik birimlerimiz, polis teşkilatımız ve kahraman ordumuz daima hazırdır.' diye konuştu. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam da Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arama kurtarma teşkilatları tarafından gerçekleştirilen tatbikatın iş birliğini bir adım daha ileri taşıyacağını bildirdi.Denizlerde görev yapan kurum ve personelin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden Sağlam, 'Böylesine kritik bir bölgede hem güvenlik, barış ve istikrarı sağlamak hem de Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi koruma sorumluluğu omuzlarımızdadır.' dedi. Arama-kurtarma faaliyetlerini zamana karşı bir yarış olarak nitelendiren Sağlam, 'Başarıyla sürdürdüğümüz göç politikasının amacı insani trajedilerin yaşanmasını engellemek ve çaresiz insanların Ege ile Akdeniz'in azgın sularında yitip gitmesini önlemektir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bize yakışanın bu olduğu bilinciyle insani kurtarma ve yardım operasyonlarımıza devam edeceğiz.' diye konuştu.