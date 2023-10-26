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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı

DEVA Partisi'ne altın tepside 15 vekil hediye eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunun karşılığında DEVA Partisi'nden eski 13 ilçe başkanını partisine devşirmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun 15 vekile karşılık 13 ilçe başkanı hesabı ise kafaları karıştırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Ekleme: 26.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Seçim süreci boyunca birlikte hareket eden partiler son günlerde karşı karşıya geldi.

İlk olarak CHP ve İyi Parti arasında başlayan kavga bu kez CHP- DEVA Partisi'ni karşı karşıya getirdi.

CHP sıralarından seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortakları DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.

Kılıçdaroğlu'ndan kirli pazarlıklar

Seçim süreci boyunca Zafer Partisi ile gizli anlaşma yaptığı ortaya çıkan ancak HDP'ye neler vaat ettiği hala sır olan Kılıçdaroğlu, bu kez gizli pazarlıklarına DEVA Partili ilçe başkanlarını kattı.

Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'ın ofisinde DEVA Partili 13 ilçe başkanıyla buluşan Kılıçdaroğlu ilçe başkanlarını istifaları için ikna etti.

13 ilçe başkanı istifa etti

Dün de Halis Kahriman öncülüğünde toplanan ilçe başkanları zehir zemberek açıklamalarla DEVA Partisi'nden istifa etti.

Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı ilçe başkanlarından CHP'ye katılmalarını istediği, bunun karşılığı olarak da DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı vaat ettiği iddia edildi.

Babacan'ın öfkeli olduğu ifade edildi

DEVA Partisi'ni karıştıran olayla ilgili Ali Babacan açıklamalarda bulundu.

Babacan, DEVA Partisi'nden istifa eden 13 ilçe başkanının ayrılmayı düşündüklerini bildiklerini ifade ederek, 'Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir araya geleceklerini bilmiyorduk' dedi.

Olayın diğer tarafı CHP'de ise Kılıçdaroğlu'nun bu pazarlıklardan ne elde edeceği merak ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun ne hedeflediği merak ediliyor

Kılıçdaroğlu'nun gizli saklı transfer çalışmalarına yalnızca DEVA Partisi'nden değil, CHP içinden de sert tepki geldi.

Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesi yaptığı bu hamle ile küçük partilere ikram ettiği vekilleri unutturmaya çalıştığı öne sürüldü.

CHP'liler endişeli

Konuya ilişkin kızgınlıklarını belirten CHP'lilerde ise 'yeni bir 39 vekil vakası' yaşanacağı endişesi hakim.

Açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Murat Emir, 'Sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Değişim şarttır' dedi.

Hesabı yanlış yaptı

Katıldığı her programda hesap uzmanıyım iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun 15 vekile karşılık 13 ilçe başkanı alması ise dikkat çekti.
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