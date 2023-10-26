Kamyonun kasası ile şişme botta 100 göçmen yakalandı

Kırklareli'de durdurulan kamyonda yapılan aramada, 51 kaçak göçmen ile 2 şüpheli yakalandı. Bodrum’da ise, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesi kara yolundaki uygulama noktasında kapalı kasa kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonun kasasında 2 İran, 4, Irak, 37 Afganistan, 8 Pakistan uyruklu olmak üzere 51 kaçak göçmen yakalandı.Göçmen kaçakçılığı yapan şoför ile kamyona öncülük eden otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı. Göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürülürken; şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Ekim saat 01.10 ve 22.50'de Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.