İsrail ordusu Gazze’ye tanklarla girdi! Dikkat çeken kara harekatı detayı: Batı medyası duyurdu

İsrail Gazze'yi ele geçirme planını tüm şiddetiyle uygulamaya devam ediyor. 7 bine yakın Filistinli sivili katleden İsrail ordusu, saldırılarının 20. gününde de can almaya devam ediyor.İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 250 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 250 yerin vurulduğu aktarıldı.Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadına ait hedefler olduğu iddia edilirken, Gazze'deki makamlar saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Filistinli kaynaklar son 24 saatte İsrail saldırılarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), askerlerin tanklarla Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiğini, belirlenen hedefler vurulduktan sonra geri döndüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiği kaydedildi.Açıklamada, 'savaşın sonraki aşamalarına hazırlık olarak IDF'nin Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösterdiği, IDF tanklarının ve piyadelerinin çok sayıda hücreyi, altyapıyı ve tanksavar füze fırlatma noktasını vurduğu, askerlerin daha sonra bölgeyi terk ederek geri döndüğü' ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Gazze'ye kapsamlı bir harekatı başlatması beklenen İsrail, sınırdaki askeri yığınağını da arttırmaya devam ediyor. Sınır hattında 8 cephe açan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyine yakın bir noktaya onlarca tank yerleştirdi. İsrail ordusu bölgeye karadan girmeyi planlarken sınırda bekletilen çok sayıda tank askeri sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenmesi planlanan kara harekatının son kara harekatı olmasını istediklerini belirterek, harekatın aylarca sürebileceğini ifade etti.Batı medyası, söz konusu baskında kara araçlarının kullanılmasına dikkat çekerek, bunun kara harekatına yönelik hazırlık olabileceğini belirtti. ABD'li Washington Post gazetesi, tank baskınını duyurduğu haberinde 'İsrail Gazze'de kara karekatının başlaması artık an meselesi' ifadelerini kullandı.