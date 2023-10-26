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İsrail’in katliamlarına Hollanda da arka çıktı! Mecliste skandal karar: Özgür Filistin diyemezsiniz!

İsrail'in Filistin halkına yönelik başlattığı soykırım, birçok Batılı devlet tarafından destekleniyor. Arka arkaya Filistin'e destek açıklamaları yapan Batılı devletlere Hollanda skandal bir kararla dahil oldu. Temsilciler Meclisinde yapılan bir oturumda, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesi yasaklandı.

İsrail’in katliamlarına Hollanda da arka çıktı! Mecliste skandal karar: Özgür Filistin diyemezsiniz!
Ekleme: 26.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
İsrail’in katliamlarına Hollanda da arka çıktı! Mecliste skandal karar: Özgür Filistin diyemezsiniz!
Hollanda'da Temsilciler Meclisi'nde İsrail'in Filistin halkına karşı başlattı saldırılara ilişkin bir oturum düzenlendi.

İsrail’in katliamlarına Hollanda da arka çıktı! Mecliste skandal karar: Özgür Filistin diyemezsiniz!

'NEHİRDEN DENİZE KADAR, FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK'

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı ve milletvekili Stephan van Baarle, oturumda yaptığı konuşmada, 'Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak' ifadesini kullandıktan sonra Meclis Başkanı Vera Bergkamp tarafından uyarıldı.

'BUNU BİR DAHA DUYMAK İSTEMİYORUM!'

Bergkamp, 'Son cümlenin belirli bir çağrışımı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu mecliste bu son cümleyi bir daha duymak istemiyorum. Sizi bu konuda uyarmıştım.' dedi. Bazı milletvekilleri de van Baarle'nin kullandığı ifade ile Yahudi düşmanlığı yaptığını belirterek, sözlerini geri almasını talep etti.

İsrail’in katliamlarına Hollanda da arka çıktı! Mecliste skandal karar: Özgür Filistin diyemezsiniz!

SÖZLERİNİ GERİ ALMADI

Van Baarle de bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek, 'Filistinlilerin özgürlük ve eşitlik talepleri hemen antisemitizm ya da başka bir nefret biçimine sokuluyor. Ben antisemitizme karşıyım.' diye konuştu. Söylediklerinin bir nefret unsuru olarak değerlendirilmesine itiraz eden van Baarle, 'Sözlerimi geri almayacağım! Ben Filistinlilerin haklarını savunuyorum ve bunu istediğim şekilde yaparım. Biz nasıl bir üslupla konuşacağımızı kendimiz seçeriz.' ifadesini kullandı.

İsrail’in katliamlarına Hollanda da arka çıktı! Mecliste skandal karar: Özgür Filistin diyemezsiniz!

Van Baarle, toplum içerisindeki birçok kişinin de Mecliste Filistinlilerin hakları savunulduğu zaman farklı bir yöne çekilmesinden rahatsız olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak' ifadesi ile Filistinlilerin bu bölgede topraklarının yasadışı bir şekilde ilhak edilmeden, eşitlik ve özgürlük içinde, Apartheid rejimi altında yaşamadan ve ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkına sahip olduklarından bahsediyorum. Filistinlilere uygulanan 75 yıllık baskı sona ermeli. Biz herkesin eşit haklara sahip olduğu tek devletten yanayız. İster Yahudi olun, ister Müslüman, bu devlet adı Filistin'dir.'

İsrail’in katliamlarına Hollanda da arka çıktı! Mecliste skandal karar: Özgür Filistin diyemezsiniz!

YASAK KARARI VERİLDİ

Oturumda, Hollanda'da hukuken suç teşkil etmeyen 'Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak' ifadesine ilişkin, İsrail Devleti'nin yok edilmesinin propagandasının yapıldığı ve bu nedenle 'şiddete çağrı' oluşturduğu gerekçesi ile sunulan önerge kabul edildi.
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