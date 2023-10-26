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İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! Gazze'nin Hiroşima'dan farkı yok

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atması insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalara kazındı. İsrail 18 günde o atom bombasına eşdeğer güçte bombayı sivillerin üstüne yağdırdı.

İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! Gazze'nin Hiroşima'dan farkı yok
Ekleme: 26.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! Gazze'nin Hiroşima'dan farkı yok
ABD'nin 1945'te 2'nci Dünya Savaşı sırasında Japonya Hiroşima'ya attığı atom bombası yaklaşık 13 bin ton TNT patlayıcıya eşdeğerdi.

Bu da İsrail'in bir atom bombası kadar bombayı 18 günde 2.5 milyon insanın üzerine yağdırdığını gösteriyor. Gazze'den gelen görüntüler 1945'te Hiroşima'da çekilen fotoğrafları aratmıyor.

İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! Gazze'nin Hiroşima'dan farkı yok

Mahallelerin tamamen yok edildiği Gazze'ye atılan bombaların sayısı aynı zamanda ABD'nin bir yılda Afganistan'da attığı bombaların sayısına ulaştı.

Sosyal medyada dün çokça tartışılam iki fotoğrafa 'Ne fark var', 'ABD küresel, İsrail bölgesel katliam yaptı' yorumu yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı 'Aslında iki fotoğraf arasında çok büyük fark var. Hiroşima'ya atılan atom bombasının bu kadar tesirli olduğunu onlar bile hayal etmiyorlardı.

Ancak Gazze'ye attıkları her bombayı çok bilinçli atıyorlar' dedi. Gazze'de konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz duruma geldiği belirtildi.

İŞTE İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ 8 SAVAŞ SUÇU

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İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! Gazze'nin Hiroşima'dan farkı yok

BİR GÜNDE 344'Ü ÇOCUK 756 FİLİSTİNLİ DAHA KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 19'uncu güne girerken, son 24 saatte 344'ü çocuk olmak üzere 756 Filistinli katledildi.

7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin yüzde 40'ının çocuk olduğu bildirildi. Hıttin Camisi bombalandı. Gazze Şeridi'nde yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi.

İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! Gazze'nin Hiroşima'dan farkı yok

Gazze'deti nüfusun yüzde 70'i, yani 1 milyon 400 bin kişi evlerini terk ederek barınma merkezlerine göç etmek zorunda kaldı.

7 BİN HASTA VE YARALI ÖLÜMÜN EŞİĞİNDE

Gazze'de dün yakıtın tamamen bitmesi nedeniyle hastanelerin acil servisleri dışındaki birimleri kapatıldı.

İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! Gazze'nin Hiroşima'dan farkı yok

7 bin hasta ve yaralı ölümün eşiğinde. Doktorlar 'Elektrik olmazsa yenidoğan ve prematüre bebekler ölür' dedi.

3 BİN 150 KİŞİDE SALGIN HASTALIK GÖRÜLDÜ

Gazze'de bir günde 3 bin 150 kişide salgın hastalık görüldü.

İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! Gazze'nin Hiroşima'dan farkı yok

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda uyuz, ishal, su çiçeği, cilt hastalıkları ve bronşit gibi hastalıkların tespit edildiği duyuruldu.

FİLİSTİNLİ DOKTORLAR: BİZ BURADA KALACAĞIZ

Filistinli doktorlar, İsrail'in tehdit ettiği ve boşaltılmasını istediği Gazze'deki El Avda Hastanesi'nde, tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta.

İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! Gazze'nin Hiroşima'dan farkı yok

Doktorlar 'Biz burada kalacağız. Acıların bitmesi için burada yaşayacağız. Hastanemizi asla terk etmeyeceğiz' dedi.
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