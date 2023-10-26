İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! Gazze'nin Hiroşima'dan farkı yok

ABD'nin 1945'te 2'nci Dünya Savaşı sırasında Japonya Hiroşima'ya attığı atom bombası yaklaşık 13 bin ton TNT patlayıcıya eşdeğerdi.Bu da İsrail'in bir atom bombası kadar bombayı 18 günde 2.5 milyon insanın üzerine yağdırdığını gösteriyor. Gazze'den gelen görüntüler 1945'te Hiroşima'da çekilen fotoğrafları aratmıyor.Mahallelerin tamamen yok edildiği Gazze'ye atılan bombaların sayısı aynı zamanda ABD'nin bir yılda Afganistan'da attığı bombaların sayısına ulaştı.Sosyal medyada dün çokça tartışılam iki fotoğrafa 'Ne fark var', 'ABD küresel, İsrail bölgesel katliam yaptı' yorumu yapıldı.Bir sosyal medya kullanıcısı 'Aslında iki fotoğraf arasında çok büyük fark var. Hiroşima'ya atılan atom bombasının bu kadar tesirli olduğunu onlar bile hayal etmiyorlardı.Ancak Gazze'ye attıkları her bombayı çok bilinçli atıyorlar' dedi. Gazze'de konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz duruma geldiği belirtildi.İsrail, Gazze halkını 'Terk et ya da terörist sayılarak öldürülürsün' diye sürgüne zorluyor. 1.5 milyon Gazzeli yerlerinden edildi.İsrail 7 Ekim'den bu yana sivil alanları aralıksız bombalıyor. 5 bini aşkın insan katledildi.İsrail'in Gazze'ye karşı beyaz fosfor bombası kullandığı Anadolu Ajansı'nın çektiği fotoğraflar delil olarak kullanılarak Uluslararası Af Örgütü tarafından kanıtlandıİsrail işgal edilmiş topraklardan Gazze'ye göç edenlerin barındığı mülteci kamplarını onlarca kez vurdu.Gazze'de 141 yıldır hizmet veren El Ehli Baptist Hastanesi hedef alındı. 500'e yakın sivil katledildiİsrail 14 gün boyunca Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermedi. Hâlâ kısıtlamalar sürüyor.İsrail'in Gazze'ye saldırıları 19'uncu güne girerken, son 24 saatte 344'ü çocuk olmak üzere 756 Filistinli katledildi.7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin yüzde 40'ının çocuk olduğu bildirildi. Hıttin Camisi bombalandı. Gazze Şeridi'nde yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi.Gazze'deti nüfusun yüzde 70'i, yani 1 milyon 400 bin kişi evlerini terk ederek barınma merkezlerine göç etmek zorunda kaldı.Gazze'de dün yakıtın tamamen bitmesi nedeniyle hastanelerin acil servisleri dışındaki birimleri kapatıldı.7 bin hasta ve yaralı ölümün eşiğinde. Doktorlar 'Elektrik olmazsa yenidoğan ve prematüre bebekler ölür' dedi.Gazze'de bir günde 3 bin 150 kişide salgın hastalık görüldü.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda uyuz, ishal, su çiçeği, cilt hastalıkları ve bronşit gibi hastalıkların tespit edildiği duyuruldu.Filistinli doktorlar, İsrail'in tehdit ettiği ve boşaltılmasını istediği Gazze'deki El Avda Hastanesi'nde, tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta.Doktorlar 'Biz burada kalacağız. Acıların bitmesi için burada yaşayacağız. Hastanemizi asla terk etmeyeceğiz' dedi.