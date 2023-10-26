İSKİ'ye ait isale hattında boru patladı: Sürücüler zor anlar yaşadı

Maslak Büyükdere Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı.Patlayan borudaki su tazyikli bir şekilde caddeye ve çevreye yayıldı.Yolda kısmi çökmeler meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolun iki şeridini trafiğe kapattı.Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İSKİ ekipleri isale hattını onarma çalışması başlatırken, çalışmalar nedeniyle Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.Patlayan su borusu ve kazı çalışmaları nedeniyle Büyükdere Caddesi'nin Hacıosman-Maslak istikametinde yoğun trafik oluştu.