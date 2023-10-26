İşgalci İsrail'in katliam tankları Gazze'ye girdi! ABD'de 'İsrail çatlağı' Senato'ya sıçradı

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor.Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Sınırlı sayıda yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor. Gazze'ye yakıt girişine izin verilmezse, hastaneler bu geceden itibaren hizmet veremez hale gelecek. İsrail ordusu ise bir kez daha Gazze'ye yakıt verilmeyeceğini açıkladı.BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, bölgeye yakıt girişine izin verilmesini istedi;Aksi takdirde Gazze'deki hastanelerin bu geceden itibaren hizmet veremez hale geleceği konusunda uyardı.Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaçların karşılanması için günlük 100 TIR dolusu malzemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.Saldırılar öncesinde Gazze'ye günde 500'ün üzerinde TIR giriş yapıyordu.Gazze Şeridi'nde bir buçuk milyonun üzerinde kişi günlük temel yardıma ihtiyaç duyuyor.Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımların sadece bölgenin güneyinde dağıtılacağını açıklayan İsrail ordusu, yakıt geçişine izin verilmeyeceğini de yineledi.İşte dakika dakika yaşananlar...15.07 İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Ebu Şimale ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 22 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.14.01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28'e yükseldi.İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 250 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 250 yerin vurulduğu aktarıldı.Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadına ait hedefler olduğu iddia edilirken, Gazze'deki makamlar saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Filistinli kaynaklar son 24 saatte İsrail saldırılarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.08:11 Katil İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine tanklarla 'nokta operasyonu' düzenledikten sonra askerlerinin geri döndüğünü bildirdi.Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze'nin kuzeyinde 'faaliyet' yürüttüğü ifade edildi.Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.Ordunun paylaştığı görüntüde, tankların buldozerler eşliğinde Gazze sınırındaki İsrail'in inşa ettiği tellerden karşı tarafa geçtiği ve Gazze'nin kuzeyindeki kenar mahallelerde bazı binaları vurduğu görülüyor.04:38 Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığının Telegram sayfasında yapılan anlık kısa bilgi paylaşımlarına göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenledi.Şihab haber ajansı, Astal Ailesi'nden 18 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun çocuklardan oluştuğunu yazdı.02:52 ABD'de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için gösterilerini sürdürürken bir grup protestocu, başkent Washington'da bazı Kongre üyelerinin odalarını işgal ederek oturma eylemi gerçekleştirdi.23.53 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi.15 üyeli BMGK'de önce ABD'nin sunduğu karar tasarısı oylandı.Karar için 10 ülke 'evet' oyu kullanırken 2 ülke 'çekimser', 3 ülke ise 'hayır' oyu verdi.'Hayır' oyu kullanan Rusya ve Çin'in BMGK daimi üyesi olduğu için karar tasarısı veto edilmiş oldu. Birleşik Arap Emirlikleri de 'hayır' oyu kullandı.Oylamadan sonra açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 'ABD, Rusya ve Çin'in vetosundan derin hayal kırıklığı duyuyor.' dedi.Thomas-Greenfield, ABD'nin tasarısının yoğun müzakereler sonucu ortaya koyulduğunu, güçlü ve dengeli bir karar tasarısı olduğunu savundu.Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jung ise karar tasarısını veto etme nedenlerinin tasarının 'fark gözetmeyen ve asimetrik güç kullanımını' sonlandırma çağrısı yapmaması olduğunu söyledi.Jung, aynı zamanda tasarının Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırının soruşturulmasını talep etmediğine dikkati çekti.ABD'nin veto edilen karar tasarısında 'Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken' ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret ediliyor.Tasarıda 'insani duraklama'nın gerekliliğine işaret edilirken Gazze'ye sürdürülebilir yardım sağlanması gerektiği kaydediliyor.ABD tasarıda Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ediyordu. Reddedilen tasarıda, tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı ile 'Gazze'de Hamas dahil tüm terör örgütlerine silah tedarikinin' engellenmesi için adım atılması talebi bulunuyor.ABD oylamasının ardından Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısı ihtiva eden karar tasarısı oylamaya sunuldu.Tasarıya 4 'evet', 9 'çekimser' ve 2 'hayır' oyu verildi.Daimi üyeler ABD ve İngiltere'den 'hayır' oyu alan Rusya tasarısı da böylelikle reddedildi.Oylamanın ardından açıklama yapan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ülkelerin ulusal çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini belirterek veto eden ülkeleri 'cesur olmamakla' suçladı.ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise Rusya tasarısı hakkında konuşarak 'vaktini harcamayacağını' dile getirerek Rusya'nın tasarısının 'sahadaki gerçekleri yansıtmadığını' savundu.İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise 'İngiltere Rusya'nın tasarısını destekleyemezdi çünkü İsrail'in meşru müdafaa hakkında değinmeyi yine ihmal ediyordu.' diye konuştu.Rusya'nın reddedilen karar tasarısında Gazze'de kötüleşen insani duruma işaret edilerek durumun tüm bölgede güvenlik ve barışı tehdit ettiğinin altı çiziliyor.'Acilen kalıcı ve tüm tarafların saygı duyacağı bir insani ateşkes' sağlanması çağrısı yapılan tasarıda, bunun insani yardımların ulaşımına katkı sunacağı ve sivilleri koruyacağı kaydediliyor.Karar tasarısında, 'Hamas'ın korkunç saldırıları da' kınanırken rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapılıyor.Gazze'ye yönelik tam ablukanın reddedildiği karar tasarısında, İsrail ordusunun bölgeleri boşaltma emrini geri çekmesi gerektiği ifade ediliyor.Reddedilen tasarıda tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı da yer alıyor.BMGK 10 gün içinde İsrail-Filistin'deki duruma ilişkin 4 karar tasarısı veto etmiş oldu.Geçen hafta Brezilya ve Rusya'nın iki farklı karar tasarısı reddedilmişti.21.07 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye acilen yakıt sevkiyatı sağlanmaması halinde BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bu gece tüm yardım operasyonlarını durdurmak zorunda kalacağı konusunda uyardı.BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.'Gazze'deki mevkidaşlarımız insani krizin daha önce hiç görülmemiş bir noktaya ulaştığını söylüyor.' bilgisini paylaşan Dujarric, bölgede su olmadığı için hastalıkların da yayılmaya başladığına dikkati çekti.Dujarric, Gazze halkının kuyu suyu içmeye başladığını, bunun da beraberinde ciddi sağlık sorunları getirdiğini kaydetti.Yakıtın tükenmekte olduğunu ve sadece kritik tesisler için kullanıldığını aktaran Dujarric, 'Gazze'deki en büyük insani yardım sağlayan ajans olan UNRWA, eğer Gazze'ye acilen yakıt sevkiyatına izin verilmezse, bu akşam tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalacak.' uyarısında bulundu.Yakıtın kimseye dağıtılmayacağını, UNRWA'nın kendi operasyonlarını sürdürmesi için gerekli olduğunu ifade eden Dujarric, birkaç saat içinde yakıt sevkiyatının gerekli olduğunun altını çizdi.Dujarric, gıda malzemelerinin de tükenmekte olduğuna dikkati çekerek, Dünya Gıda Programı'nın elindeki malzemenin sadece 12 gün daha yeterli olacağını duyurduğunu bildirdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını söylerken 'Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz' ifadelerini kullandı.Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı.Gazze'ye planladıkları kara harekatına işaret eden İsrail Başbakanı, 'Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim. Hesaba kattığımız değerlendirmelere ilişkin de detay vermeyeceğim. Bu değerlendirmelerin çoğu İsrail kamuoyu tarafından bilinmiyor ve bu iyi bir şey.' değerlendirmesinde bulundu.İsrail'e 'yurt dışından silahlar gelmekte' olduğunu kaydeden Netanyahu, bunu daha fazla silahlanma ile sürdüreceklerini vurgulayarak, 'Vatandaşları silah kullanmaya teşvik ediyoruz ancak bunu kontrollü bir şekilde yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail kamuoyunda hükümete yönelik yapılan eleştirilere de değinen Netanyahu, şöyle devam etti:'7 Ekim tarihimiz açısından çok karanlık ve kara bir gündü. Güneyimizde Gazze sınırımızda yaşananları araştıracağız ve ben dahil herkesin cevap vermesi gerekecek. Ancak bütün bunlar savaştan sonra gerçekleşecek.'Konuşmasının sonunda İsraillilere seslenen Netanyahu, Hamas'a karşı Tevrat'ın 'Yeşaya' kitabındaki 'kehaneti' göreceklerini öne sürerek, şunları söyledi:'Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. 'Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin'(Yeşaya 60:18).'İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekatını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna cevap veren Macron, bunun 'operasyonun kapsamına bağlı' olacağını söyledi. Macron, 'Eğer sivillerin hayatını tehlikeye sokan geniş çaplı bir işgalse, o zaman bunun bir hata olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullanarak, böyle bir operasyonun 'uluslararası insancıl hukuka ve hatta savaş kurallarına bile uymayacağını' aktardı.20.00 İsrail'in ABD'nin talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatını ABD bölgeye hava savunma sistemleri kurana kadar ertelediği iddia edildi.19.50 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin bölgedeki nüfusun yüzde 70'ini oluşturduğunu belirterek Gazze Şeridi'nde 1 milyon 400 bin insanın evlerini terk ederek barınma merkezlerine göç etmek zorunda kaldığını söyledi.İsrail'in, Gazze'ye yönelik planladığı kara harekatı öncesi ABD'nin bölgedeki birliklerini korumak için savunma sistemi kurmasını beklemeyi kabul ettiği öne sürüldü.The Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara harekatı öncesi İsrail'in, ABD'nin bölgedeki birliklerini korumak için hava savunma sistemleri kurmasını beklemeyi kabul ettiği belirtildi.ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), bölgede yaklaşık bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığı ifade edilen haberde, böylece ABD'nin Irak, Suriye, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndekiler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediğine işaret edildi.ABD'li yetkililerin, söz konusu savunma sistemlerini kurana kadar İsrail'i beklemeye 'ikna ettiği' aktarılan haberde, İsrail'in Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşması ile esirlerin serbest bırakılmasına da planlarında yer verdiği kaydedildi.Haberde, bölgedeki ABD'li yetkililerin, İsrail'in söz konusu saldırısı başladığında birliklerinin hedef alınacağını düşündüğü ve bunu 'büyük endişe kaynağı' olarak nitelediği aktarıldı.Haberde, ABD'nin askeri birliklerine Irak ve Suriye'de şimdiye kadar 13 saldırı yapıldığı belirtildi.İsrail kara harekatı hazırlıklarını artırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırda askerlerle bir araya gelip 'Zafer kazanacağız' demişti. Savunma Bakanı Gallant ise, 'Gazze'yi şu an uzaktan görüyorsunuz ama yakında içeriden göreceksiniz' diyerek tehditte bulundu..17.41 Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği son saldırılarda, 11 Filistinlinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Tel el-Zater bölgesini hedef aldığı aktarıldı.İsrail bombardımanının Filistinlilerin evlerinde büyük yıkıma yol açtığı kaydedilen açıklamada, sağlık ekiplerinin bombalanan bölgeye müdahale ettiği belirtildi.Saldırıda 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.16.25 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini bildirdi.DSÖ, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den 24 Ekim'e kadar İsrail'in sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.Rapora göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık hizmetlerine toplam 171 saldırı gerçekleştirildi.Saldırılarda 16'sı görev başında olan sağlık çalışanı dahil 493 kişi hayatını kaybetti ve 387 kişi yaralandı.İsrail'in saldırılarının 96'sı işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da, 75'i ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleşti.Bu saldırılardan 34 sağlık merkezi etkilenirken, 24 ambulans da zarar gördü. Raporda, sağlık hizmetlerinin ve sivillerin korunmasına yönelik çağrı da yapıldı.14.12 İsrail tarafından Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 6 bin 546'ya yükseldi.12.30 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ey İsrail; sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur'' dedi.11.56 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir10.20 İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, savaşın ülkeye doğrudan maliyetinin günde yaklaşık 1 milyar şekel (246 milyon dolar) olduğunu belirtiyor.10.00 Hizbullah lideri Hamas ve İslami Cihad liderleriyle görüştü. Hizbullah'a ait El Manar kanalına göre Hasan Nasrallah, Hamas'ın lider yardımcısı Salih el Aruri ve İslami Cihat şefi Ziad el Nakhala ile ittifaklarının Gazze'de 'direniş için gerçek bir zafer elde etmek' için yapılması gerekenler hakkında görüştü.09.45 Suriye, İsrail saldırısında 8 askerinin öldüğünü duyurdu. Suriye devlet medyasına göre İsrail'in güneydeki Daraa vilayetindeki askeri mevzilere düzenlediği saldırılarda sekiz Suriye askeri öldü, yedi asker de yaralandı. Suriye devlet haber ajansı SANA, saldırının Çarşamba günü yerel saatle 01.45 civarında gerçekleştiğini bildirirken İsrail ordusu ise Suriye hedeflerine saldırdığını doğruladı.09.00 Gazze'deki hastanelerde acil servis dışındaki bölümler kapatıldı.07.20 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 19'uncu gününde de sabaha dek aralıksız devam etti.Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Ferec Mescidi çevresine, Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehile, Zeytun mahallelerine, İtalyan gökdeleni yakınındaki bir eve, Kudüs Hastanesi yakınındaki el-Helis Apartmanı'na yönelik saldırılar düzenledi.Öte yandan bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze'deki Han Yunus kentinin güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde 'Büyük Ailesi'ne ait ev hava saldırısında bombalandı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.Yine Aksa Televizyon kanalı, Gazze'deki el-Cela caddesi üzerindeki Hıttin Camii'nin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığını duyurdu.Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde, Ebu Suud Ailesi'nin evi İsrail uçakları tarafından bombalandı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.05.30 Kanada da Gazze'de ateşkese karşı çıktıKanada Savunma Bakanı Bill Blair Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, 'Bir terör örgütünün uluslararası hukuka veya herhangi bir ateşkes çağrısına saygı göstereceğine dair hiçbir beklentim yok.Açıkçası Hamas'ın sadece İsrail'e değil, dünyaya yönelik bir tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor' dedi.00.01 İsrail yine sivilleri hedef aldı. Han Yunus'ta 4 bin kişinin sığındığı Filistin Kızılayı merkezi vuruldu.