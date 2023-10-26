  • USD: 28,13 - 28,18
  • EURO: 29,69 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'da yurtta yaşanan kazayla ilgili açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir öğrencinin yaşamını yitirdiği asansör faciasına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, incelemenin tüm yönleriyle sürdüğü ve yurt müdürünün açığa alındığı belirtildi.

Ekleme: 26.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'da yurtta yaşanan kazayla ilgili açıklama
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, feci bir kaza yaşandı.

Yurttaki 15 kişilik asansöre iddiaya göre 16 kişinin binmesi sonucu asansör arıza yaptı.

Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan bir öğrenci çıkmak istedi.

Hayatını kaybetti

Bu sırada asansörün hareket etmesiyle kız öğrenci, sıkışarak hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden öğrencinin, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenildi.

Diğer öğrenciler kurtarıldı

Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden kurtardı.

Yapılan kontrolde, kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Valisi'nden açıklama

Aydın Valisi Yakup Canbolat, olayla ilgili yaptığı açıklamada 15 kişi kapasiteli asansöre 16 kişinin bindiği ve birinci kattayken kaymaya başladığını kaydetti.

'Konuyu her yönüyle inceleyeceğiz'

Bu sırada bir kız öğrencinin panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybettiğini belirten Vali Canpolat, şunları kaydetti:

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Kurtarılan 15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik. Ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari soruşturma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz.

Bakanlıktan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasıyla ilgili bir açıklama yaparak yaşanan olayın detaylarını paylaştı.

Yurt müdürü açığa alındı

İncelemenin sürdüğü belirtilen açıklamada, olayla ilgili yurt müdürünün açığa alındığı kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir.

Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır.
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzüyle buluştu
İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Bakan Uraloğlu İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek YHT için tarih verdi!
Eski Beyaz Saray danışmanı dünyayı uyardı! 3 noktaya işaret etti: Orta Doğu 'Barut fıçısı gibi...'
Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Bakan Bolat duyurdu
İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor
İsrail'de büyük kriz! Hükümet ile ordu birbirine girdi: Karşılıklı suçlamalar ve restleşme
Milyonlar Gazze için tek yürek! Büyük Filistin mitingine uluslararası katılım
Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Büyük Filistin mitingi öncesinde hazırlıklar hızlandı! Gazze'deki katliama İstanbullular dur diyecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…