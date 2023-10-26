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Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına saldıran Besra Yalçın'ın cezası belli oldu!

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına el yapımı bomba ile saldırı düzenleyen Besra Yalçın'ın cezası belli oldu. Yalçın'a 3 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Ekleme: 26.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına saldıran Besra Yalçın'ın cezası belli oldu!İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Besra Yalçın ve taraf avukatları katıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliği 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer aldı.

BORU TİPİ BOMBAYLA SALDIRDI
İddianamede, 21 Nisan 2022 günü saat 05.55 sıralarında TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğinde patlama meydana geldiği belirtildi. Olay yerini gösteren kameraların incelenmesi neticesinde saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibariyle kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı şüphelinin vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp ayrıldığı tespit edildiği anlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk incelemede patlamaya neden olan cismin, el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğu anlaşıldığı kaydedildi.

Şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra Cengiz Topel Caddesi önünden İETT otobüsüne bindiği, Halkalı'da Çamlık Parkı içerisinde bulunan iki çöp kovasına üzerinde bulunan kıyafetleri attığı, kıyafetler üzerindeki kriminal inceleme yaptırıldığı, geniş çaplı kamera çalışmaları sonucunda şüpheli Besra Yalçın'ın eylemi gerçekleştirdiği tespit edildiği ifade edildi. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğu tespit edilen şüpheli Yalçın, operasyon sonucunda 26 Nisan 2022 günü saat 14.40 sıralarında yakalandığı anlatıldı.

İddianamede, 18 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ardından PKK/KCK silahlı terör örgütünün kurucularından ve üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın açıklamalarını eylem talimatı olarak gören örgütlerin birleşerek Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ni (HBDH) kurdukları, TÜGVA temsilciliğine yapılan eylemi de bu hareket tarafından üstlenildiği vurgulandı.

Şüpheli Besra Yalçın'ın ise Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, bu örgütün de HBDH çatısı altında olduğu belirtildi.

YALÇIN'IN CEZASI BELLİ OLDU
Ele geçen dijitalin yapılan incelesinde şüpheli Yalçın tarafından bizzat alınan notlarda, kaymakamlık, emniyet müdürlükleri, adliyeler, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıkları, askeri alanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik tarih ve saat ayrıntılarıyla birlikte keşif çalışması yaptığı da ifade edildi. İddianamede, patlama sonrasında TÜGVA binasında toplam 45 bin lira malzeme ve tamirattan kaynaklı zarar ortaya çıktığının bildirildiği de yer aldı. Şüpheli Besra Yalçın'ın 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı Madde Kullanma' suçlarından 23 yıl 9 aydan 60 yıla kadar hapsi istendi.

Yalçın'a 3 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
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