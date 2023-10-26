CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in Mustafa Kemal Atatürk rahatsızlığı

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan billboardlara kutlama afişleri astırdı. Her konuşmasında Atatürkçülükten bahseden Özel’in reklam panolarında yer alan afişlerinde Atatürk’ün fotoğrafları da ismi de yer bulmadı. Özel’in sadece kendi fotoğrafının yer aldığı afişler birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da eleştirildi. Özgür Özel’in afişinin yer aldığı bir paylaşımın altına sosyal medya kullanıcılarının yaptığı bazı yorumlar şöyle: “Özgür’e Özel” , “Özgür uçtu kendini Atatürk sanıyor, Cumhuriyeti kendisi kurdu sanıyor” , “ Yeni Atatürk CHP’ye hayırlı olsun” , “Şimdiki CHP’lilerden bu beklenirdi. Atatürk ve Türk Bayrağı hariç her şey var” , “CHP Atatürk’ten ayrılalı çok oldu”

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan billboardlara kutlama afişleri astırdı. Ancak afişlerde ne Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı, ne bir sözü, ne de bir imzası yer almadı. Yalnızca Özgür Özel'in fotoğrafının yer aldığı afişler, vatandaşlardan eleştiri aldı. Her konuşmasında Atatürkçülükten bahseden Özel'in reklam panolarında yer alan afişlerinde Atatürk'e yer verilmemesi ise akıllara Özgür Özel'in 19 Ağustos'ta yaptığı bir konuşmayı getirdi.Özel, bir belgesel filminin gösterimine katıldığı gün yaptığı açıklamada, "Seçmende bir duygusal kopuş var. Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın 'Atatürk' denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten bahsedip, alkış alarak ilerlenemez" ifadelerine yer vermişti.Reklam panolarında Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Özgür Özel'in fotoğrafının yer aldığı kutlama afişleri ise hem partililerden hem de vatandaşlardan tepki aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Özgür'e Özel" , "Özgür uçtu kendini Atatürk sanıyor, Cumhuriyeti kendisi kurdu sanıyor" , " Yeni Atatürk CHP'ye hayırlı olsun" , "Şimdiki CHP'lilerden bu beklenirdi. Atatürk ve Türk Bayrağı hariç her şey var" , "CHP Atatürk'ten ayrılalı çok oldu" , "Bunların zihniyeti bu! İktidara gelseler Gazi'nin resmini paramızdan kaldırır, kendi resmini koyarlar" şeklinde yorumlarda bulundu.Filistin'de evler, camiler, okullar, hastaneler bombalanırken, bütün dünyanın önünde insanlık suçu işlenirken, bebek, çocuk, yaşlı, kadın binlerce insan vahşice katledilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun televizyonlarda ve gazetelerde Filistin'de yaşanan zulmün, vahşetin gösterilmesinin rahatsızlık uyandırdığı öğrenildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre; Salı akşamı 6 kişilik özel kurmay ekibiyle yaptığı toplantıda ki konuşmasında, İsrail-Filistin savaşına ilişkin, "Lanet olsun bu savaşa, savaşın çıkacağı, milletin öldüğü zamana bak. Türkiye'nin televizyonlarda, gazetelerde beni konuşması lazım, değişimi konuşması lazım, benim kurmaylarımın televizyonlara çıkıp yorum yapmaları lazımken sabahtan akşama kadar savaşı veriyorlar, ölüleri gösteriyorlar" dediği ve kurmaylarına, "İlişkilerinizi kullanın ve bir şekilde programlara çıkın" talimatı verdiği öğrenildi.