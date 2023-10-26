  • USD: 28,13 - 28,18
  • EURO: 29,69 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in Mustafa Kemal Atatürk rahatsızlığı

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan billboardlara kutlama afişleri astırdı. Her konuşmasında Atatürkçülükten bahseden Özel’in reklam panolarında yer alan afişlerinde Atatürk’ün fotoğrafları da ismi de yer bulmadı. Özel’in sadece kendi fotoğrafının yer aldığı afişler birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da eleştirildi. Özgür Özel’in afişinin yer aldığı bir paylaşımın altına sosyal medya kullanıcılarının yaptığı bazı yorumlar şöyle: “Özgür’e Özel” , “Özgür uçtu kendini Atatürk sanıyor, Cumhuriyeti kendisi kurdu sanıyor” , “ Yeni Atatürk CHP’ye hayırlı olsun” , “Şimdiki CHP’lilerden bu beklenirdi. Atatürk ve Türk Bayrağı hariç her şey var” , “CHP Atatürk’ten ayrılalı çok oldu”

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in Mustafa Kemal Atatürk rahatsızlığı
Ekleme: 26.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in Mustafa Kemal Atatürk rahatsızlığı
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan billboardlara kutlama afişleri astırdı. Ancak afişlerde ne Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı, ne bir sözü, ne de bir imzası yer almadı. Yalnızca Özgür Özel'in fotoğrafının yer aldığı afişler, vatandaşlardan eleştiri aldı. Her konuşmasında Atatürkçülükten bahseden Özel'in reklam panolarında yer alan afişlerinde Atatürk'e yer verilmemesi ise akıllara Özgür Özel'in 19 Ağustos'ta yaptığı bir konuşmayı getirdi.

Özel, bir belgesel filminin gösterimine katıldığı gün yaptığı açıklamada, "Seçmende bir duygusal kopuş var. Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın 'Atatürk' denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten bahsedip, alkış alarak ilerlenemez" ifadelerine yer vermişti.

Reklam panolarında Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Özgür Özel'in fotoğrafının yer aldığı kutlama afişleri ise hem partililerden hem de vatandaşlardan tepki aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Özgür'e Özel" , "Özgür uçtu kendini Atatürk sanıyor, Cumhuriyeti kendisi kurdu sanıyor" , " Yeni Atatürk CHP'ye hayırlı olsun" , "Şimdiki CHP'lilerden bu beklenirdi. Atatürk ve Türk Bayrağı hariç her şey var" , "CHP Atatürk'ten ayrılalı çok oldu" , "Bunların zihniyeti bu! İktidara gelseler Gazi'nin resmini paramızdan kaldırır, kendi resmini koyarlar" şeklinde yorumlarda bulundu.

FİLİSTİN'DE MASUMLAR ÖLÜYOR İMAMOĞLU KENDİ DERDİNDE

Filistin'de evler, camiler, okullar, hastaneler bombalanırken, bütün dünyanın önünde insanlık suçu işlenirken, bebek, çocuk, yaşlı, kadın binlerce insan vahşice katledilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun televizyonlarda ve gazetelerde Filistin'de yaşanan zulmün, vahşetin gösterilmesinin rahatsızlık uyandırdığı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in Mustafa Kemal Atatürk rahatsızlığı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre; Salı akşamı 6 kişilik özel kurmay ekibiyle yaptığı toplantıda ki konuşmasında, İsrail-Filistin savaşına ilişkin, "Lanet olsun bu savaşa, savaşın çıkacağı, milletin öldüğü zamana bak. Türkiye'nin televizyonlarda, gazetelerde beni konuşması lazım, değişimi konuşması lazım, benim kurmaylarımın televizyonlara çıkıp yorum yapmaları lazımken sabahtan akşama kadar savaşı veriyorlar, ölüleri gösteriyorlar" dediği ve kurmaylarına, "İlişkilerinizi kullanın ve bir şekilde programlara çıkın" talimatı verdiği öğrenildi.
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzüyle buluştu
İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Bakan Uraloğlu İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek YHT için tarih verdi!
Eski Beyaz Saray danışmanı dünyayı uyardı! 3 noktaya işaret etti: Orta Doğu 'Barut fıçısı gibi...'
Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Bakan Bolat duyurdu
İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor
İsrail'de büyük kriz! Hükümet ile ordu birbirine girdi: Karşılıklı suçlamalar ve restleşme
Milyonlar Gazze için tek yürek! Büyük Filistin mitingine uluslararası katılım
Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Büyük Filistin mitingi öncesinde hazırlıklar hızlandı! Gazze'deki katliama İstanbullular dur diyecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…