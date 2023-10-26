Büyük Filistin mitingi öncesinde hazırlıklar hızlandı! Gazze'deki katliama İstanbullular dur diyecek

Atatürk Havalimanı'nda 28 Ekim Cumartesi düzenlenecek olan Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar yoğun şekilde devam ederken düzenlenecek Büyük Filistin Mitingi'ne dair yürütülen çalışmalar hakkında basın toplantısı yapılacak. Cuma günü saat 10.30'da düzenlenecek olan miting öncesi hazırlıklarla ilgili basın toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katılacağı kaydedildi.Mitingin yapılacağının açıklanmasından hemen sonra açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Filistin Gazzede bir katliam yaşanmaktadır. 21'inci yüzyıla girdiğimiz, çeyrek yüzyılı tamamladığımız bugünlerde hakikaten sadece içinde bulunduğumuz yüzyılın değil, insanlık tarihinin en büyük vahşi saldırılarından biriyle karşı karşıyayız. Gazze'de, Filistin'de 2 milyonun üzerinde sıkıştırılmış insanın en güçlü bombalarla, bombaların altında yaşamak zorunda bırakıldı. Nasıl hayatlarına son verildiğine hep beraber şahit oluyoruz. Öldürülen 5 binin üzerinde sayı olarak bildirilen rakamın 2 bin 500'den fazlasının çocuk olduğunu öğrenince, bin 500'e yakınının kadın olduğunu öğrenince insanlığın sesini yükseltebildiği kadar yükselterek bu saldırıları, bu insan ölümünü, çocuk ölümünü, kadın ölümünü bir an evvel durdurulması için, 'Dur' demek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine dair harekete geçiyor. Tüm dünyada buna dönük çabaları görüyoruz. İstanbul'umuzda da bu saldırıların başladığı günden itibaren vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz tepkilerini ortaya koyuyorlar. Yine bu anlamda cumartesi günü İstanbul'umuzda Atatürk Havalimanı bahçesinde saat 15'te bu saldırıya karşı milletimizin, İstanbul'daki kardeşlerimizin, İstanbul'daki hemşerilerimizin 'Dur' diyecekleri, gür sesini çıkaracakları bir program düzenlenecek.Oraya da tüm İstanbullu hemşerilerimizi davet ediyoruz. Tüm İstanbullu hemşerilerimizi tarihin önünde doğru şahitlik yaptığımızı göstermek için 2 bin 500'ün üzerinde ölen çocuklarımıza yeni çocukların eklenmemesi için 60'ın üzerinde ölen doktorlara, yeni doktorların eklenmemesi için, ezcümle insanlığın ölmediğini göstermek ve daha adil bir dünya mümkün, adil bir barış mümkün, sürecini ve gerçeğini tüm dünyaya haykırmak için en az 1 milyon İstanbullu olarak Atatürk Havalimanı'nda cumartesi günü saat 15'te buluşacağız. Tüm İstanbullu hemşerilerimizi ve kardeşlerimizi de bu anlamdaki duruşlarını biliyoruz. Bu duruşlarını göstermek için Atatürk Havalimanına bekliyoruz' demişti.