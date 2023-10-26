Bursa Gümrük Muhafaza 25 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ve Bursa Jandarma İl Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Bursa’da bir kaçak sigara üretim tesisine müştereken operasyonda düzenlendi.Operasyonda yaklaşık 25 milyon Türk Lirası değerinde satışa hazır vaziyette; 520 bin adet doldurulmuş sigara, 30 bin sigara filtresi, 85 kg tütün ile birlikte kaçak sigara üretiminde kullanılan sigara üretim makinesi ele geçirildi."Suç örgütlerinin finans kaynaklarının önünü kesmek için çalışmalarımız devam edecek"Eli geçen kaçak sigaralara ait bilgi veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerini ve Jandarma birimlerini bu başarılı operasyondan ötürü tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:Ticaret Bakanlığı olarak; başta terör örgütleri olmak üzere bütün suç örgütlerinin finans kaynaklarının önünü kesmek, haksız yoldan kazanç elde etmek isteyen odakların yasa dışı ticaretlerine son vermek için çalışmalarımız tüm hassasiyetiyle devam edecektir.