Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'u resmi törenle karşıladı.Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISIBaşkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Gazze başta olmak üzere, bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişi yaptık. 13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık. Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve küresel piyasaya arzı önemli bir değer kazandı. Türkmenistan ile birçok konuda benzer bakış açılarına sahibiz. Türkmenistan'ı Türk Devletleri Teşkilatı'nda tam üye olarak görmek istiyoruz.TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İŞ FORUMU'NA KATILDIÖte yandan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'na katıldı. Berdimuhamedov, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma ve haberleşme sektörünün gelecek vadettiğine dikkati çekerek, bu alanda işbirliği sürecinin güçlendirilmesi ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi için devletin ve özel şirketlerin katılımıyla ortak 'ulaştırma ve lojistik merkezi'nin oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.Tarım sektörünün ekonominin önemli alanlarından biri olduğuna işaret eden Berdimuhamedov, 'Ana görevimiz ülkelerimizin gıda güvenliğini sağlamak ve bu yöndeki uluslararası çabalara katkı sağlamaktır.' dedi.'BÖLGESEL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ' MESAJIBerdimuhamedov, ülkesinde tarım sektörüne büyük miktarda yatırım yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:'Tarımsal verimliliğin artırılması, tohumculuk ve seleksiyon sektörünün geliştirilmesi, yeni iş teknolojilerin uygulanması konusunda Türkiye ile işbirliğini geliştirmeyi ve deneyim alışverişini öneriyorum. Bu yönde ihtisaslaşmış Türk şirketleriyle karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini tesis etmeye hazır olduğumuzu belirtiyorum.'İklim değişikliğinin meydana getirdiği tehditleri vurgulayan Berdimuhamedov, su ikmal ve dağıtım sistemlerini modernleştirmeyi planladıklarını ve bu projede bölgesel ve uluslararası işbirliğine önem verdiklerini dile getirdi.