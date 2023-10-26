  • USD: 28,13 - 28,18
  • EURO: 29,69 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'u resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov, anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Türkmenistan ile Türkiye arasında 13 alanda iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi.

Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Ekleme: 26.10.2023 - 18:38 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:00 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'u resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gazze başta olmak üzere, bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişi yaptık. 13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık. Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve küresel piyasaya arzı önemli bir değer kazandı. Türkmenistan ile birçok konuda benzer bakış açılarına sahibiz. Türkmenistan'ı Türk Devletleri Teşkilatı'nda tam üye olarak görmek istiyoruz.

Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması

TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İŞ FORUMU'NA KATILDI

Öte yandan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'na katıldı. Berdimuhamedov, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma ve haberleşme sektörünün gelecek vadettiğine dikkati çekerek, bu alanda işbirliği sürecinin güçlendirilmesi ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi için devletin ve özel şirketlerin katılımıyla ortak 'ulaştırma ve lojistik merkezi'nin oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

Tarım sektörünün ekonominin önemli alanlarından biri olduğuna işaret eden Berdimuhamedov, 'Ana görevimiz ülkelerimizin gıda güvenliğini sağlamak ve bu yöndeki uluslararası çabalara katkı sağlamaktır.' dedi.

Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması

'BÖLGESEL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ' MESAJI

Berdimuhamedov, ülkesinde tarım sektörüne büyük miktarda yatırım yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

'Tarımsal verimliliğin artırılması, tohumculuk ve seleksiyon sektörünün geliştirilmesi, yeni iş teknolojilerin uygulanması konusunda Türkiye ile işbirliğini geliştirmeyi ve deneyim alışverişini öneriyorum. Bu yönde ihtisaslaşmış Türk şirketleriyle karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini tesis etmeye hazır olduğumuzu belirtiyorum.'

İklim değişikliğinin meydana getirdiği tehditleri vurgulayan Berdimuhamedov, su ikmal ve dağıtım sistemlerini modernleştirmeyi planladıklarını ve bu projede bölgesel ve uluslararası işbirliğine önem verdiklerini dile getirdi.


Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzüyle buluştu
İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Bakan Uraloğlu İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek YHT için tarih verdi!
Eski Beyaz Saray danışmanı dünyayı uyardı! 3 noktaya işaret etti: Orta Doğu 'Barut fıçısı gibi...'
Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Bakan Bolat duyurdu
İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor
İsrail'de büyük kriz! Hükümet ile ordu birbirine girdi: Karşılıklı suçlamalar ve restleşme
Milyonlar Gazze için tek yürek! Büyük Filistin mitingine uluslararası katılım
Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Büyük Filistin mitingi öncesinde hazırlıklar hızlandı! Gazze'deki katliama İstanbullular dur diyecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…