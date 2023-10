Bakan Göktaş: Aile bağlarımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 8. Aile Şurası'nda konuşmada bulundu. Göktaş, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmanın yolu, tüm tehditlere karşı aile kavramını korumak, aileyi ve bağlarını güçlendirmekten geçiyor. Bu sebeple aile bağlarımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkacak, aile bağlarımızı sarsacak yaklaşım ve uygulamalara karşı daha fazla teyakkuzda olacağız" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın yolunun tüm tehditlere karşı aile kavramını korumak ile aileyi ve bağlarını güçlendirmekten geçtiğini belirterek, 'Bu sebeple aile bağlarımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkacak, aile bağlarımızı sarsacak yaklaşım ve uygulamalara karşı daha fazla teyakkuzda olacağız.' dedi.Göktaş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 8. Aile Şurası'nın açılışında yaptığı konuşmada, büyük bir coşku, gurur ve heyecanla karşılanacak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.Ecdadın izinde, adalet ve kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerleyen güçlü Türkiye inşa etmek için büyük inanç ve gayretle çalıştıklarını belirten Göktaş, en son 2019'da 'Aileye Değer, Türkiye'ye Değer' imzasıyla toplandıklarını, bu yıl ise 'Türkiye Yüzyılı'nda Ailemiz, İstikbalimiz' diyerek yola devam ettiklerini dile getirdi.Türkiye'nin bugün Filistin'de yaşanan insanlık dramına da sessiz kalmadığını, Filistin halkının da diğer tüm milletler gibi özgür ve bağımsız yaşamaya hakkı olduğunu ifade eden Göktaş, 'Fakat 75 yıldır Filistin'de aileler parçalanıyor, yerinden ediliyor ve geldiğimiz noktada artık pervasızca kadın, çocuk, yaşlı demeden siviller hedef alınıyor. Dünyanın gözü önünde çocuklar ve kadınlar İsrail yönetimi tarafından katlediliyor. İnsanların yaşam hakkını yok sayan, aileleri yok eden, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivilleri mağdur eden bu anlayışa karşı, tüm dünyayı Türkiye gibi sağlam bir tavır almaya çağırıyoruz.' diye konuştuBakan Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmanın yolu tüm tehditlere karşı aile kavramını korumak, aileyi ve bağlarını güçlendirmekten geçiyor. Bu sebeple aile bağlarımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkacak, aile bağlarımızı sarsacak yaklaşım ve uygulamalara karşı daha fazla teyakkuzda olacağız.' dedi.Ailenin, kadın ve erkeğin, sevgi ve merhametle, birlik ve beraberlikle, alın teri ve fedakarlıkla var ettiği bir vatan olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:'Aile, geçmişten bugüne evlatlarımızın milli ve manevi değerlerimizle yoğrulup güçlü bireyler olarak yetiştiği yuvadır. Aile, geleneklerimizin, göreneklerimizin aktarıcısı olan yaşlılarımızın hanelerimize getirdiği huzurdur. Aile, çocukluktan itibaren hayatın dalgalı denizinde dönüp dolaşıp geldiğimiz güvenli bir limandır. İnsanın, çağın yol açtığı fırtınalarda sarsılmadan, güvenle yoluna devam edebilmesi için zorda kaldığında sığınabileceği bir limanın olması gerekir. İşte o liman, o vatan, o yuva, o huzur ailedir. Biz, çınarlarımızın gölgesinde büyüyen bir nesiliz. Yaşlılarımıza sahip çıkmak, medeniyetimizin ve manevi değerlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Aileleri bir arada tutan en güçlü bağ, kuşaklar arasındaki bağdır. Bakanlık olarak, bu bağları korumak ve güçlendirmek için hep çalıştık, çalışıyoruz. Ailede güven ve huzur ortamını bozan her türlü şiddet karşısında, hak sahiplerini koruyan net bir tavır aldık, almaya da devam edeceğiz.'Göktaş, aile odaklı tüm hizmetleri, 81 ildeki Sosyal Hizmet Merkezleri ile halka doğrudan ulaştırdıklarını ifade etti.Aile kavramının korunabilmesi için gençleri aile kurmaya teşvik etmenin yollarını açmaya çalıştıklarını, Aile ve Gençlik Bankasıyla verilecek evlilik kredisinin yeni evlenen çiftlere yuva kurmanın mutluluğunu yaşatacağına inandıklarını vurgulayan Göktaş, gerek çalışma hayatında gerek karar alma mekanizmalarında kadınların katılımının gitgide artması için çalışmaları çeşitlendirdiklerini, aile kurumunu besleyen ve büyüten babaların eş ve çocuklarıyla saygı, sevgi ve merhamet eksenli ilişki kurması için çaba gösterdiklerini söyledi.Çocuklara yönelik bütün çalışmalarda aile sıcaklığını korumaya özen gösterdiklerinin altını çizen Göktaş, 'Tüm çocuklarımızın huzurlu, güvenli ve merhametli bir aile ortamında, milli ve manevi değerlerine bağlı, dürüst, erdemli ve ahlaklı şahsiyetler olarak yetişmeleri için çalışıyoruz.' ifadesini kullandı.Koruyucu aile ve evlat edindirme programlarını tanıtan ve teşvik eden çalışmalar yaptıklarını belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesinin, bu alanda milletin teveccühünü kazandığını ifade etti.Bakan Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerde, büyüklerin aileleriyle kalmalarını önemsediklerini belirterek, engellilerin de ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılmalarına yönelik çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi.Şehit yakınları ve gazilere istihdam imkanı sağlayıp, sosyal hizmetlere erişimlerinde öncelik tanındığını aktaran Göktaş, yurt dışındaki vatandaşlara da ataşelik ve müşavirlikler kanalıyla sosyal hizmetleri ulaştırdıklarını ifade etti.Göktaş, bu yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, deprem bölgesi ve diğer illerde toplam 3,8 milyon vatandaşın elinden tuttuklarını dile getirdi.Bugün başlayan 8. Aile Şurası'nda, alanında yetkin ve birikim sahibi birçok katılımcıyı bir araya getirdiklerini, kamu kurumlarından, akademiden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı geniş bir katılımla, nüfus ve demografi, çevre ve iklim, hukuk, dijitalleşme, sosyal kalkınma, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı konularında 6 komisyon oluşturduklarını anlatan Göktaş, bu komisyonlar aracılığıyla, dünya nüfusunun hızla yaşlanması, iklim değişikliği, dijital dönüşüm süreci gibi aileyi tehdit eden unsurları değerlendirmek adına hukuk, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı açısından çözümler aramayı hedeflediklerini söyledi.Eylülde 81 ilde ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından, 1000'in üzerinde kurum ve kuruluş, 3 binden fazla katılımcıyla aile çalıştayları yaptıklarını aktaran Göktaş, Aile Şurası'nın tüm sonuçlarının da 2024'te yayınlanacak 'Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturacağına inandığını vurguladı.Bakan Göktaş, 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüklerini, 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin parçası olarak, bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak için özveriyle çalıştıklarını belirtti. Millete en iyi hizmeti sunma gayesinin en önemli çabaları olduğunu kaydeden Göktaş, 8. Aile Şurası'nda alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diledi.