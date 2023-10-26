Ağrı’da düzensiz göçmen operasyonu: 27 göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltında

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, T.H. isimli şüphelinin evinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 25 Afganistan ve 2 Bangladeş uyruklu 27 düzensiz göçmen tespit edildi.Gözaltına alınan T.H. hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.