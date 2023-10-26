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ABD'yi sarsan silahlı saldırı: 22 ölü 60 yaralı var

ABD'nin Maine eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Maine eyaletinde, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açan kimliği belirlenemeyen zanlı aranıyor

ABD'yi sarsan silahlı saldırı: 22 ölü 60 yaralı var
Ekleme: 26.10.2023 - 08:47 Güncelleme: 26.10.2023 - 08:52 / Editör: Ozge Selin
ABD'yi sarsan silahlı saldırı: 22 ölü 60 yaralı var
Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını belirtti.

Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, yaptığı açıklamada, olay nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.
Ayrıca, Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı.

ABD'yi sarsan silahlı saldırı: 22 ölü 60 yaralı var

Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.

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