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62 şüpheli yakalandı! İstanbul merkezli 6 ilde 'Sahte ses operasyonu'

İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen 'Sahte ses' operasyonu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçundan 62 şüpheli yakalandı, 42'si tutuklandı.

62 şüpheli yakalandı! İstanbul merkezli 6 ilde 'Sahte ses operasyonu'
Ekleme: 26.10.2023 - 08:38 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
62 şüpheli yakalandı! İstanbul merkezli 6 ilde 'Sahte ses operasyonu'
Yurt genelinde denetimler sürüyor.

Güvenlik güçleri narkotik, terör ve dolandırıcılık operasyonlarına hız verdi.

Bu kapsamda hemen her gün yeni bir operasyon düzenleniyor.

Yapılan çalışmalarda da çok sayıda şüpheli şahıs ekiplere yakalanıyor.

Bakan Yerlikaya açıkladı

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir operasyonu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen çalışmayı açıkladı.

62 şüpheli yakalandı

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de yapılan 'Sahte Ses Operasyonunda' örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı.

Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız!

Ele geçirdikleri paraları örgüt üyelerine aktardıkları belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;

Çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları,
çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri ile düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları,
örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri,
vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları,
örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edilmiştir.

42 tutuklu

Şüpheli şahısların 42'si tutuklandı,
12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.
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