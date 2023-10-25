Yunanistan sınırında 4'ü FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 6 kişinin yakalandığını açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.