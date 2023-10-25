Yalova'da feci kaza: Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan Nurşen Bulut'a betyon mikseri çarptı. Kanlar içerisinde kalan genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza, dün saat 13.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Şehit Yaşar Kuş Caddesi'nde meydana geldi. M.E. idaresindeki 34 UT 7318 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurşen Bulut'a çarptı. Bulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Markette çalışan 2 çocuk annesi Bulut'un cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alınırken, Nurşen Bulut'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Çınarcık ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.