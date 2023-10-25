Türk Kızılay Azerbaycan Kızılay ile bir araya geldi

Türkiye ve Azerbaycan'ın iyi günlerde de zor günlerde de hep birlikte olduğunu ifade eden Saygılı, yaptıkları temaslarda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini daha ileri noktalara taşıma konusunda fikir birliğine vardıklarını ifade etti.Saygılı, heyet olarak gittikleri kardeş ve dost Azerbaycan'da, Kızılay ziyareti, Haydar Aliyev ve ailesi kabir ziyareti, Azerbaycan ve Türkiye şehitliği, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ziyareti, Azerbaycan yetimhane ziyareti, hijyen eğitimi programı, sertifika dağıtım töreni gibi programlara eşlik ettiklerini bildirdi.Azerbaycan Kızılayı Genel Başkanı Navruz Aslonov ve Genel Müdürü Ceyhun Mirzeyev ile gerçekleşen buluşmada, iki ulusal dernek arasındaki mevcut işbirlikleri ve projeleri konuştuklarını ifade eden Saygılı, ardından Azerbaycan ve Türk şehitliğini birlikte ziyaret ettiklerini kaydetti."Birlikte daha güçlüyüz" diyen Saygılı, ilerleyen süreçte Türkiye ve Azerbaycan Kızılay olarak her iki toplumunun yararına bir çok önemli çalışmayı hayata geçirip, işbirliğini daha iyi noktalara taşıyacaklarını sözlerine ekledi.