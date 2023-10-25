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Türk Kızılay Azerbaycan Kızılay ile bir araya geldi

Türk Kızılayı 1. Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, “İki devlet tek millet” vurgusu ile Kızılay olarak, Azerbaycan ile süregelen işbirliklerini daha yukarı noktalara taşıyacaklarını bildirdi. Saygılı, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ın de katıldığı resmi temasların önemine vurgu yaparak, Türkiye ile Azerbaycan Kızılay arasındaki mükemmel işbirliğinin tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Ekleme: 25.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Türk Kızılay Azerbaycan Kızılay ile bir araya geldi
Türkiye ve Azerbaycan'ın iyi günlerde de zor günlerde de hep birlikte olduğunu ifade eden Saygılı, yaptıkları temaslarda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini daha ileri noktalara taşıma konusunda fikir birliğine vardıklarını ifade etti.

Türk Kızılay Azerbaycan Kızılay ile bir araya geldi

Saygılı, heyet olarak gittikleri kardeş ve dost Azerbaycan'da, Kızılay ziyareti, Haydar Aliyev ve ailesi kabir ziyareti, Azerbaycan ve Türkiye şehitliği, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ziyareti, Azerbaycan yetimhane ziyareti, hijyen eğitimi programı, sertifika dağıtım töreni gibi programlara eşlik ettiklerini bildirdi.

Türk Kızılay Azerbaycan Kızılay ile bir araya geldi

Azerbaycan Kızılayı Genel Başkanı Navruz Aslonov ve Genel Müdürü Ceyhun Mirzeyev ile gerçekleşen buluşmada, iki ulusal dernek arasındaki mevcut işbirlikleri ve projeleri konuştuklarını ifade eden Saygılı, ardından Azerbaycan ve Türk şehitliğini birlikte ziyaret ettiklerini kaydetti.

"Birlikte daha güçlüyüz" diyen Saygılı, ilerleyen süreçte Türkiye ve Azerbaycan Kızılay olarak her iki toplumunun yararına bir çok önemli çalışmayı hayata geçirip, işbirliğini daha iyi noktalara taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

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