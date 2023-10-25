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Tokat’ta korkunç olay: Kayıp 12 yaşındaki Dursun Efe bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 gün önce evden, bisiklet sürmek için ayrılan 12 yaşındaki Dursun Efe Andıç'ın cansız bedeni bulundu. Dursun Efe'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan U.G. (21), Andıç'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Ekleme: 25.10.2023 - 09:15 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Tokat’ta korkunç olay: Kayıp 12 yaşındaki Dursun Efe bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunduOlay, 23 Ekim Pazartesi günü Turhal ilçesinde meydana geldi. Gürsel Mahallesi'nde anne Aslıhan Güneş ile birlikte yaşan, Şehit Dursun Yöntem Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrenci Dursun Efe Andıç, öğlen saatlerinde okuldan eve geldikten sonra bisiklet sürmek için dışarı çıktı.

Turhal Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan ve eşinden ayrı olan anne Aslıhan Güneş, akşam eve geldiğinde oğlunu evde göremeyince cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Oğlu Dursun Efe'ye ulaşamayan anne, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Kayıp ihbarı sonrası polis ekipleri ilçede arama çalışması başlattı.

OLAYI ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Dursun Efe Andıç'ın bulunması için özel bir ekip kuruldu. İlçede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını (KGYS) inceleyen ekip, Andıç'in bir kişi ile beraber bisikletle ilerlediğini belirledi. Polis ekipleri, Gümüştop köyü yolu üzerinde bulanan arazide Dursun Efe Andıç'a ait bisikleti buldu. Andıç'ın, U.G. ile birlikte olduğunu tespit eden ekipler, U.G.'yi gözaltına aldı. U.G. sorgusunda, Andıç ile tartıştıktan sonra öldürdüğünü itiraf ederek cansız bedeninin bisikletten yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Arapbağları mevkinde ağaçlık alanda olduğunu söyledi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedenini belirtilen yerde buldu. Yapılan ilk incelemelerde bıçaklanarak öldürdüğü belirlenen Dursun Efe Andıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Tokat’ta korkunç olay: Kayıp 12 yaşındaki Dursun Efe bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu
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