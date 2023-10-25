TCG Anadolu, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında vatandaşla buluşuyor

Türkiye, savunma sanayii adımları ile gücüne güç katıyor.Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, milletin göğsünü kabartmaya devam ediyor.Aynı zamanda yurt genelinde Cumhuriyetin 100'üncü yıl hazırlıkları da heyecanla sürüyor.Etkinlikler için son düzenlemeler yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Buna göre TCG Anadolu, Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla buluşacak.Paylaşımda şu cümleler kullanıldı;Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, milletimizin gururu olan TCG ANADOLU, bir kez daha halkımızın ziyaretine açılıyor. Gemimiz; 27-28 Ekim 2023 tarihlerinde, 10.00-18.00 saatleri arasında İstanbul Sarayburnu'nda ziyaret edilebilecek.