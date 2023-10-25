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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ukrayna'da 91, Filistin'de 67 sınırlarını savunuyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, "Türkiye Ukrayna'da 1991, Filistin'de 1967 sınırlarını savunuyor" dedi. Kurtulmuş, Ukrayna ve Gazze'de yaşananların uluslararası sistemin sorunları çözemediğini gösterdiğini, bunun için yeni bir mimariye gereksinim olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ukrayna'da 91, Filistin'de 67 sınırlarını savunuyoruz
Ekleme: 25.10.2023 - 09:34 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ukrayna'da 91, Filistin'de 67 sınırlarını savunuyoruz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'nde Genel Kurul'a hitap etti. Konuşmasında Ukrayna ve Gazze'de yaşananlara değinen Kurtulmuş, şu mesajları verdi:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ukrayna'da 91, Filistin'de 67 sınırlarını savunuyoruz

BAŞINDAN BERİ UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ

Türkiye, Ukrayna'nın yaşadığı bütün sıkıntılar karşısında başından itibaren Ukrayna'nın yanındadır. Kırım'ın ilhakını da ilk günden itibaren reddederek, Kırım'ın uluslararası alanda Ukrayna'nın bir parçası olduğunu teyit ediyoruz.

SES ÇIKSA SAVAŞ OLMAYACAKTI

Eğer 2014 yılında Kırım'ın ilhakıyla ilgili süreçte uluslararası camia sesini yeterince çıkarabilmiş olsaydı, bugün bu toplantı olmayacak, belki Ukrayna böylesine bir savaşın muhatabı olmayacaktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ukrayna'da 91, Filistin'de 67 sınırlarını savunuyoruz

SAVAŞIN DURMASI TEMEL ÖNCELİĞİMİZ

Savaşın bir an evvel durdurulması, Türkiye'nin en temel önceliklerindendir. Türkiye, savaşın başlangıcından itibaren hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla konuşabilen bölgedeki tek ülke. Bu çerçevede iki de sonuç aldık. Bunlardan birisi Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açık tutulmasının temin edilmesi, bir diğeri ise esir takaslarının gerçekleştirilebilmesidir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ukrayna'da 91, Filistin'de 67 sınırlarını savunuyoruz

GAZZE'DE ACİL ATEŞKES

Yaklaşık 5 bin insanın öldüğü Gazze bölgesinde bir an evvel acil bir ateşkesin sağlanması ve özellikle bu bölgeye hastaneler başta olmak üzere, insani yardımların ulaştırılması şarttır. Biz Türkiye olarak hem Ukrayna krizinin hem Orta Doğu'da devam etmekte olan bu krizin potansiyeli itibarıyla gelişme istidadına sahip olduğunu, sadece bölgesel değil, Allah muhafaza küresel bir çatışmanın da konusu olabileceğini düşünüyor ve bunun için yaşanan insani kayıpların bir an evvel sonlandırılmasını temenni ediyoruz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ukrayna'da 91, Filistin'de 67 sınırlarını savunuyoruz

91 VE 67 SINIRLARI

Türkiye olarak hem 1991 sınırlarında uluslararası sistem tarafından kabul edilmiş Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor hem de 1967 sınırlarında Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Her ikisinin de birlikte uluslararası camia tarafından savunulması gerektiğine de inanıyoruz.

ULUSLARARASI SİSTEM ACİL HAREKETE GEÇMELİ

Gazze'de yaşanan insani krizin önlenmesi için çok acil bir şekilde uluslararası sistemin hareket etmesinin ve başta hastanelerdeki tıbbi teçhizat, su, ilaç ve gıda olmak üzere, oradaki masum sivil halka yardım edilmesinin bir insanlık meselesi olduğunu ifade etmek isterim.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ukrayna'da 91, Filistin'de 67 sınırlarını savunuyoruz

YENİ KÜRESEL MİMARİYE İHTİYAÇ VAR

Hem Ukrayna krizi hem yaşadığımız diğer bölgesel krizler bize bir şey gösteriyor. uluslararası sistem sorunları çözmekte, çatışmaları önlemekte yetersiz kalmaktadır. Dünyada acilen yeni bir barış mimarisini tesis etmek için yeni bir küresel siyasal mimariye ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Dünya 5 ülkenin insafına bırakılmayacak kadar önemli bir yerdir ve bütün ülkelerin eşit egemenliğini savunan bir dünya sisteminin kurulmasını da zaruri görüyoruz.


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