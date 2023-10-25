TBMM Başkanı, Çekya Cumhurbaşkan ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya'nın başkenti Prag'da Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dün Kırım Platformu II. Parlamenter Zirvesi'nin ardından Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile bir araya geldi.Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Finlandiya Meclis Başkanı Jussi Halla-aho, Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ve Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic ile de görüşme gerçekleştirdi.